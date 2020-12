Středočeský kraj bude hospodařit s 33 mld Kč, čeká propad příjmů

Praha - Středočeský kraj bude v příštím roce hospodařit s více než 33 miliardami korun, kvůli dopadům pandemie se bude podobně jako ostatní regiony potýkat s propadem příjmů. Rozpočet na příští rok dnes schválili krajští zastupitelé. Podle opozice hejtmanství šetří i tam, kde by šetřit nemělo. Návrh označila za zbytečně vystrašený. Zástupci koalice namítali, že další vývoj je vzhledem k dosud neschváleným daňovým změnám nejistý a je třeba se chovat odpovědně. Přijatý rozpočet by se podle nich měl v lednu upravovat podle skutečných čísel.

Kraj vedený STAN, ODS, Piráty a Spojenci si chce půjčit na investice téměř 1,5 miliardy korun od Evropské investiční banky a České spořitelny. Úvěrem pokryje rozdíl mezi plánovanými příjmy 31,937 miliardy a výdaji 33,145 miliardy. Po zapojení peněz od bank i zahrnutí splátek úvěru bude zdrojová a výdajová část deficitního rozpočtu 33,425 miliardy Kč.

Podle hejtmančina náměstka pro finance Věslava Michalika (STAN) je předložený návrh "uměním možného". Chybět bude 400 milionů Kč do silniční infrastruktury, o stovky milionů budou kráceny středočeské fondy. Šetřit budou příspěvkové organizace, některé investice v dopravě se odloží. Jakmile bude znám nový odhad daňových příjmů, budou zastupitelé rozpočet upravovat. Podle Michalika by to mělo být v lednu.

Hnutí ANO, jež bylo v minulém období v čele hejtmanství a nyní je v opozici, vadilo, že kraj omezí výdaje na údržbu krajských silnic, obnovu venkova a výrazně méně peněz půjde do fondů. Proto návrh nepodpořilo. Michalik souhlasil s tím, že středočeské fondy vypadají neutěšeně. V lednu by ale do nich měly být prostředky doplněny.

Zastupitel za ANO Gabriel Kovács označil předložený návrh za vystrašený a přístup kraje za veleopatrný. Negativní důsledky vidí u příjemců, jako jsou sociální ústavy, střední školy či záchranná služba, kteří se ocitnou v nejistotě. Poukázal na Senátem pozměněnou verzi daňového balíčku a avizované kompenzace pro kraje a navrhl navýšit očekávané příjmy o 1,3 miliardy korun. Jeho návrh ale zastupitelé nepřijali.

Zastupitel za Spojence Pavel Telička namítl, že není známo, jaká bude výsledná dohoda o daňovém balíčku. Podobně se vyjádřil předseda STAN Vít Rakušan, který kritiku ze strany ANO označil za licoměrnou a pokryteckou. Vinu vidí na straně vlády, která podle něj daňovými změnami znejistila samosprávy. "Budu mít raději rozpočtově odpovědný rozpočet než z prstu vycucaný," řekl k tomu Michalik.

Hejtmanka Petra Pecková (STAN) poukázala na to, že velké množství krajů a obcí kvůli nynější nejistotě raději přijímá rozpočtová provizoria. Zastupitel za ODS Petr Vychodil v této souvislosti označil krajský rozpočet za "falešné rozpočtové provizorium."

Pro letošní rok schválili zastupitelé nejlidnatějšího kraje rozpočet přes 31 miliard korun.