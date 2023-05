Středočeský kraj a Praha připraví soutěž na železniční dopravce za 60 mld.

Praha - Středočeský kraj připraví spolu s Prahou soutěž na nové železniční dopravce. Půjde o největší tendr týkající se dopravní obslužnosti mezi kraji. Hodnota zakázky by měla být kolem 60 miliard korun, nový kontrakt bude uzavřen na 15 let. Dosavadní smlouva s Českými drahami o zajištění drážní obslužnosti v kraji vyprší v roce 2019. Soutěž na nové dopravce má být vyhlášena už příští rok na jaře, aby se jí mohlo zúčastnit co nejvíc výrobců i dopravců, řekl dnes novinářům středočeský radní pro veřejnou dopravu Petr Borecký (STAN).

"Předpokládáme, že by výběrové řízení mělo trvat zhruba rok, to znamená do jara 2025. Pak necháme nějaký časový prostor pro případné námitky, odvolání a dotazy uchazečů a podobně, aby nejpozději od roku 2026 dopravce věděl, že roku 2029 vyjíždí a měl dostatek času spolu s vybraným výrobcem dotáhnout svůj kontrakt tak, aby nová vozidla měl od roku 2029 k dispozici," uvedl Borecký. Vítězem může být jeden nebo více dopravců, soutěžit se bude podobně jako v případě nynějšího tendru na autobusové dopravce po jednotlivých oblastech.

Kvůli soutěži vzniká expertní tým, o jeho členech hejtmanství jedná s hlavním městem. Hlavním zadavatelem bude Středočeský kraj. Koncem měsíce bude také vybrán administrátor veřejné zakázky, což by měla být firma s kvalifikačními předpoklady na výběrová řízení v dopravě.

Soutěž se bude týkat hlavních koridorových tratí, kde budou nasazovány soupravy EMU 400, případně tam budou jezdit nynější soupravy CityElefant. Kromě toho kraj počítá s novými soutěžemi pro 20 procent výkonů na neelektrifikovaných tratích střední velikosti, což mu umožňuje dosavadní desetiletá smlouva s Českými drahami. Noví dopravci by na nich měli jezdit od roku 2025 nebo nejpozději od roku 2026 po dobu deseti let, hodnota tohoto kontraktu bude kolem čtyř až pěti miliard korun.