Středočeské nemocnice se vracejí k normálu, obnovují se plánované operace

Podle Michalika jde z hlediska krajského rozpočtu o významnou částku. Připomněl, že mandatorní běžné výdaje jsou dlouhodobě na úrovni 8,5 miliardy korun. "Museli jsme přijmout různá opatření, v roce 2020 se především šetřilo, a to tím, že jsme snížili příspěvky pro naše příspěvkové organizace. Pomohli jsme si významně tím, že byl přebytek hospodaření z roku 2019, a taky tím, že byly odložené některé investiční akce," uvedl Michalik.

Příjmy kraje v loňském roce klesly o 440 milionů korun, hlavně kvůli nižším příjmům ze sdílených daní. O kolik se příjmy kraje sníží v letošním roce, zatím není jasné. Pokud jde o výdaje, kraj podle Michalika v letech 2020 a 2021 vydal na aktivity přímo spojené s pandemií 472 milionů korun. Hejtmanství muselo uvolnit 237 milionů na půjčky živnostníkům nebo 235 milionů na nákupy ochranných pomůcek, dezinfekce, na krytí výdajů oblastních nemocnic, testování zaměstnanců a výstavbu očkovacích center. "Celkový důsledek pro kraj je 912 milionů korun," uvedl Michalik.

Nejlidnatější kraj v republice má na letošní rok schválený rozpočet s více než 33 miliardami korun. Očekává, že letos investuje téměř sedm miliard korun, zejména do silniční infrastruktury. Kraj má dojednaný celkový úvěrový rámec až 3,05 miliardy korun s Evropskou investiční bankou. Umožní mu to investice do silniční dopravy, zdravotnictví, sociální péče, školství a energetických úspor.