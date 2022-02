Středečních 11.211 případů je nejnižší nárůst v pracovní den za šest týdnů

Praha - Epidemie v Česku dál ustupuje, ve středu testy odhalily 11.211 nově potvrzených případů koronaviru. Je to nejnižší denní nárůst v pracovní den za šest týdnů. Oproti minulému týdnu je to o necelých 6000 méně. Nižší byl ve středu opět i počet podezření na opakované nákazy, v mezitýdenním srovnání klesl asi o 900 na 2010. Na 100.000 obyvatel připadá v posledních sedmi dnech 754 nakažených, incidenční číslo je nejníže od poloviny ledna. Dál klesá i zátěž nemocnic, hospitalizovaných s covidem je nyní kolem 3200, z toho 230 v těžkém stavu. Vyplývá to z dat na webu ministerstva zdravotnictví.

Podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislava Duška má nynější vlna covidu způsobená variantou omikron kulminaci za sebou. Další eskalace či zahlcení nemocnic nejsou pravděpodobné, řekl ve středu na sněmovním zdravotnickém výboru. Vláda ve středu rozhodla, že od 1. března skončí na všech hromadných akcích v Česku omezení počtu lidí a od 13. března by také mělo skončit testování ve zdravotnických zařízeních a sociálních službách. Respirátory nejspíš zůstanou povinné pouze v MHD, zdravotnických a sociálních zařízeních a možná na některých typech hromadných akcí.

Vláda také rozhodla, že v březnu budou mít všichni lidé nárok na jeden PCR test hrazený ze zdravotního pojištění bez toho, aby museli použít žádanku od lékaře či hygieny. Počet provedených testů klesá v mezitýdenním srovnání od začátku února. Ve středu laboratoře provedly kolem 44.000 testů, před týdnem jich bylo téměř 74.000.

V nemocnicích je podle dat ministerstva zdravotnictví nejméně pacientů od 5. února. Ve středu vyžadovalo nemocniční péči 3228 nakažených, před týdnem to bylo podle aktuální statistiky asi o 800 víc. Počty hospitalizovaných z posledních dní při aktualizacích většinou rostou, nemocnice totiž mnoho pacientů hlásí až zpětně.

Nejvyšší týdenní incidenci vykazují Plzeňský a Jihomoravský kraj, kde na 100.000 obyvatel připadá 896, respektive 895 nových případů. Naopak nejnižší incidence zůstává v Karlovarském kraji, dosahuje tam hodnoty 545. Celorepubliková incidence za týden klesla o 439 na 754. Na bezpečné hodnoty, které jsou do 250, by se Česko mohlo podle Duška dostat v druhé polovině března.

Od března 2020 se v Česku covid prokázal u téměř 3,55 milionu lidí, z nich 38.433 zemřelo.

Zájem o očkování proti koronaviru v posledních týdnech klesá. Zatímco ještě v prvních lednových dnech bylo denně v Česku očkováno kolem 100.000 lidí, na začátku února to bylo kolem 30.000 a tento týden mezi 7000 až 8000 lidí denně. Ve středu zdravotníci aplikovali 7378 dávek vakcíny, z toho 5443 bylo posilovacích. Od začátku vakcinace v prosinci 2020 bylo v Česku aplikováno téměř 17,36 milionu dávek. Plně očkováno bylo 6,84 milionu lidí, posilující dávku dostalo 3,99 milionu lidí.

Počty potvrzených případů covidu-19 v krajích za posledních sedm dní v přepočtu na 100.000 lidí:

Kraj Potvrzených případů za posledních sedm dní na 100.000 obyvatel Plzeňský 896 Jihomoravský 895 Praha 797 Moravskoslezský 795 Vysočina 756 Královéhradecký 732 Olomoucký 723 Jihočeský 718 Pardubický 714 Středočeský 692 Liberecký 684 Ústecký 682 Zlínský 665 Karlovarský 545

Zdroj: ministerstvo zdravotnictví