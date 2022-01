Středeční utkání USK s Rigou v EL basketbalistek bylo kvůli covidu přeloženo

Praha - Středeční utkání Evropské ligy basketbalistek mezi USK Praha a TTT Riga se kvůli pozitivním případům koronaviru v lotyšském celku neuskuteční. Náhradní termín byl stanoven na 19. února. ČTK o tom informoval generální manažer klubu Marek Kučera.

"Přišla nám nejprve zpráva od FIBA a následně jsme i komunikovali s Rigou, že mají v týmu pozitivní hráčky na covid. Jde o více případů, nikoliv jen o jeden. Na základě toho se nemohou dostavit ke středečnímu zápasu. Hledali jsme náhradní termín a nakonec se utkání odehraje 19. února, což je sobota těsně před prvním kolem play off," uvedl Kučera.

Ve stejném termínu se odehraje i utkání Fenerbahce Istanbul se Schiem, který byl odložen minulý týden, stejně jako duel MBA Moskva s Benátkami. Z programu aktuálního 13. kola se tuto středu neodehraje ani duel Jekatěrinburgu s MBA Moskva.

USK Praha patří po dvanácti odehraných zápasech druhé místo ve skupině A a má s bilancí osmi výher a čtyř porážek zajištěný postup do čtvrtfinále. Třetí Salamanca má ale vedle stejného počtu 20 bodů oproti českým mistryním zápas k dobru.

Přeložení zápasu by podle Kučery mohlo týmu pomoci alespoň k získání herní praxe před vyřazovacími souboji. Ty jsou na programu od 23. února. "To, že vám nějaký zápase vypadne, není ideální. Na druhou stranu bychom před druhým kolem play off hledali soupeře, aby se tým nastartoval a rozehrál. Tenhle zápas nám tak pomůže v tom, že sehrajeme duel s kvalitním soupeřem a tým se může dostat do provozní teploty," uvedl Kučera.