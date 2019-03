Londýn - Hledání většiny v britském parlamentu pro řešení problému brexitu má skončit až příští pondělí; středeční večerní hlasování je zamýšleno pouze jako první kolo výběru variant s reálnou šancí na úspěch. Vyplývá to z plánů zveřejněných labouristickým poslancem Hilary Bennem, který je jedním z lídrů snahy poslanců o "převzetí kontroly" nad brexitovým procesem. Po pondělním přelomovém hlasování bude ve středu odpoledne program dolní komory britského parlamentu v rukách řadových poslanců poprvé za více než 100 let.

Poslanci si možnost předkládat vlastní plány pro vyústění brexitu vynutili při hlasování o příslušném návrhu poměrem hlasů 329 ku 302. Ve středu zhruba od 16:00 SEČ se tedy bude v Dolní sněmovně debatovat o zatím neznámém počtu návrhů, mezi nimiž by podle zpravodajské společnosti BBC neměly chybět brexit bez dohody, brexit s budoucí dohodou o volném obchodu s EU po vzoru Kanady či setrvání Británie v bezcelní zóně EU i po brexitu. Britská média v posledních dnech informují o šesti nebo sedmi pravděpodobných možnostech včetně uspořádání nového referenda či zrušení celého procesu odchodu z unie.

O tom, o kterých návrzích se nakonec bude hlasovat, rozhodne předseda Dolní sněmovny John Bercow. Po konci středeční rozpravy ve 20:00 SEČ budou mít poslanci půl hodiny na výběr preferovaných variant, přičemž všechny možnosti budou na jednom hlasovacím lístku a zákonodárci budou moci vyjádřit podporu libovolnému počtu z nich. Oznámení výsledku se očekává až o dvě nebo tři hodiny později, neboť mezitím se bude ještě hlasovat o opatření pro úpravu data brexitu v britském právu na základě závěrů summitu Evropské rady.

Středeční večer ale má být podle plánu Benna a dalších jen prvním kolem procesu průzkumných hlasování v Dolní sněmovně. Zdroj reportéra Financial Times Jima Pickarda v této souvislosti hovořil o skupinové a vyřazovací fázi.

Ta druhá má přijít na řadu příští pondělí od 18:00 SEČ. Poslanci by v ní měli volit mezi variantami, které ve středu získají největší podporu. Není ale jasné, jaká bude hranice pro postup do druhého kola, ani jaký zde bude hlasovací systém. V tomto směru se mluví i o několikakolovém hlasování, které by zajistilo, že z procesu vzejde jediná vítězná možnost.

BBC podotýká, že proces takzvaných indikativních hlasování zatím britští poslanci absolvovali pouze jednou. V roce 2003 se tímto způsobem snažili nalézt kompromis v otázce reformy horní komory britského parlamentu. "Skončilo to přesně takovou patovou situací, před kterou někteří varují i nyní v případě brexitu, neboť většinovou podporu nezískalo nic," vysvětluje BBC.

Jednoduchá by ale situace nebyla ani v případě, že se většina poslanců nyní na určité variantě shodne. Britská vláda by se totiž tomuto výsledku nemusela podřídit a premiérka Theresa Mayová v pondělí naznačila, že členství Británie v celní unii s EU či v jednotném unijním trhu by odmítla zajistit. Iniciátoři parlamentní "revolty" kontrují tím, že by si příští týden opět vynutili prostor na plénu sněmovny a schválili zákon, který by vládu přinutil podřídit se vůli zákonodárců.