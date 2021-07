Střecha farního sálu v Moravské Nové Vsi bude mít dnes po měsíci tašky

Moravská Nová Ves (Břeclavsko) - Tornádem zničená střecha nad farním sálem v Moravské Nové Vsi na Břeclavsku bude mít dnes po měsíci zase tašky. Od rána je tam pokládá kolem 20 dobrovolníků spolu s farářem Mariánem Kalinou. Opravit střechu je potřeba hlavně proto, aby do sálu, kde se slouží mše, nezatékalo, řekl ČTK Kalina. Práce jde dobrovolníkům i přes ostrý sluneční svit a velké teplo od ruky. Mnohdy to ale není nic platné, když chybějí odborníci.

"Dobrovolníků přišlo hodně, ale odborných pracovníků je málo. naštěstí se nám je včera (v pátek) večer podařilo zajistit a upozornili nás, že máme špatně laťování, tak jsme ho do noci předělávali. Ale povedlo se a věřím, že za dnešek bude střecha nad farním sálem položená. Budeme pracovat celý den a je tu i kolem deseti žen, které vaří," uvedl Kalina.

Vítanou pomocí jsou i tři muži z Ctidružic na Znojemsku. "Kája je pokrývač, což je tady teď potřeba. My jsme jeho kamarádi a rozhodli jsme se s ním jet, aby tady nebyl sám. Na faře jsme založili střechu, dál mohou pokračovat sami a my se jedeme zeptat na další práci," poznamenal jeden z dobrovolníků. Pokrývač Kája je v Moravské Nové Vsi už podruhé. "Byl jsem tu před 14 dny na týden i s firmou. Když jsem ale viděl, kolik je tady práce, řekl jsem si, že musím přijet znova, že je to potřeba. Pokud budu mít čas, přijedu i potřetí, práce tady bude furt," dodal.

Právě nekončící práce místní obyvatele velmi unavuje. "První dny byli lidé zděšení, ale vděční za to, že přežili. Když se podívám třeba do Německa, je zázrak, že v celé farnosti, Moravská Nová Ves a Hrušky, zemřel jen jeden člověk. Vedl jsem i lidi ke smýšlení, že domy i kostel obnovíme, ale život nikdo z nás nevrátí. Po měsíci prací, kdy se i část nepovedla a musela se dělat znova, jsou lidí vyčerpaní. První dny bylo i do jedenácti do večera slyšet ťukání kladiv, dnes se po sedmé ozve jen výjimečně. Je velmi cítit únava," řekl farář.

I přesto podle něj lidé za poslední měsíc odvedli obrovský kus práce. "Před měsícem jsem dělal záběry z kostela, všude byla suť, po týdnu měly domečky zelené nebo modré střechy z plachet, dnes po čtyřech týdnech snad i na polovině jsou položené tašky," uvedl Kalina.

Kostel vedle fary má sice zachovanou klenbu, ale krov a střechu tornádo zničilo. Některá okna jsou rozbitá, včetně vitráže nad oltářním nástavcem. Zmizela i špička věže. "Kostel je kulturní památka, takže jej nemůžeme snadno opravit. Zatím jsme jej zakryli plachtou, aby tam netekla voda a architekt pracuje na nákresu krovu. Pokud následně bez problému získáme všechna potřebná povolení, snad koncem letošního roku začneme kostel opravovat," dodal farář.