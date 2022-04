Strážníci v Brně si připomínají výročí, vystavují historické uniformy či pistole

Na Nové radnici v Brně začala 8. dubna 2022 výstava Městská policie Brno. Strážníci si připomínají 30 let od polistopadového založení a zároveň slaví 156 let od vzniku první městské policie.

Na Nové radnici v Brně začala 8. dubna 2022 výstava Městská policie Brno. Strážníci si připomínají 30 let od polistopadového založení a zároveň slaví 156 let od vzniku první městské policie. ČTK/Šálek Václav

Brno - Na brněnské Nové radnici jsou počínaje dneškem k vidění exponáty z dob dávné i novodobé historie městské policie. Jde například o historické uniformy, šavle či špičatý hasičský přístroj. Městská policie si výstavou připomíná 30 let od polistopadového založení, zároveň odkazuje na číslo své tísňové linky a slaví symbolických 156 let od vzniku.

V prvním dvojsálí Křížové chodby je mezi exponáty například dobová důstojnická přilba, ale i někdejší zbraně, jakými byly četnická či policejní šavle, a dále také pistole, pušky či kord. Dobovou atmosféru dokreslují bankovky a mince různých nominálních hodnot od zlatých, přes zlatníky, krejcary až po haléře. K zajímavostem patří i čepice se znakem Brna, kterou strážníci nosili až do zestátnění městské policie v roce 1923.

Mezi zajímavé exponáty patří i tvarově specifický hasicí přístroj značky Minimax. Od roku 1905 jím byly povinně vybaveny všechny služebny městské policie. Nádoba má na dnešní dobu nezvykle špičatý tvar. Menší část exponátů se týká i jiných obdobných bezpečnostních složek, například rakousko-uherských četníků či Měšťanského ozbrojeného sboru.

Tehdejší brněnská městská policie vznikla v roce 1866 mezi prvními v republice. Až dva roky po ní vznikla vídeňská a pozdější datum vzniku má i pražská městská policie. Na svém prvopočátku městská policie v Brně podléhala purkmistrovi a z původních 90 členů se postupně rozrostla zhruba na 400 strážníků. Všichni museli mít rakouské státní občanství a být bezúhonní. To ale nestačilo. "Po adeptech na tuto práci se požadovala znalost místních poměrů a také ovládání německého i českého jazyka slovem i písmem. Kromě těchto vcelku snadno doložitelných parametrů se ovšem kladl důraz také na svědomitost a horlivost," uvedl Michal Simandl z preventivně informačního oddělení Městské policie Brno, jeden ze spoluautorů výstavy.

Zadní sál Křížové chodby patří exponátům z novodobého působení městské policie. Nechybí běžná ani speciální výstroj strážníků a zastoupení našly i některé dopravní prostředky. K vidění jsou například uniformy zkraje devadesátých let. Zajímavostí je, že první ženskou uniformu u Městské policie Brno tvořilo vínově zbarvené sako a sukně i kravata ve stejném odstínu. K vidění je například ale i dřevěná distanční tyč z roku 1991 – předchůdce dnešního obušku. Z téhož roku je i služební průkaz, pánská pokrývka hlavy zvaná lodička, služební opasek, pouzdro na služební zbraň a z pozdější doby třeba několik typů radiostanic a osobních minikamer.

Výstava potrvá do 27. dubna, a to od pondělí do neděle, vždy od 10:00 do 17:00. Zavřeno bude pouze o velikonočních svátcích 15. a 18. dubna. Vstup je zdarma.