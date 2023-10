Strážníci s kynology cvičili ve skalách na Blanensku záchranu člověka

Rudice (Blanensko) - Brněnští strážníci a kynologičtí záchranáři dnes u Rudického propadání na Blanensku cvičili vyproštění a záchranu člověka v nepřístupném terénu. Ke zraněnému se i se psy slaňovali zhruba z třicetimetrové skalní stěny. Slaňování si tak zase po čase protrénovali například i louisianský leopardí pes Cookie nebo voříšek Cipísek, řekla ČTK za kynology Petra Gabrišová.

Scénář výcviku byl takový, že pod člověkem se utrhla část stěny a skončil pod ní. "A my dostaneme oznámení o tomto. Dolů se nejdříve slanilo naše lezecké družstvo, vlastními silami však nebylo možné osobu, která se zřítila dolů, najít, protože došlo k závalu. Proto jsme na místo povolali i kynologické záchranáře, kteří se s naší pomocí spustili i se psy k místu zavalení," popsal vedoucí pořádkové jednotky brněnských strážníků Petr Čermák. Lezecká skupina patří právě pod pořádkovou jednotku. Scénář výcviku následně pokračoval tak, že pes označil člověka v závalu, strážníci zraněnému následně poskytli první pomoc a transportovali ho na skálu k předání záchranářům.

Dolů postupně putovala připevněna speciální postrojem ke svému psovodovi pětice psů. Voříšek Cipísek, německý ovčák Wiktory, australská kelpie Diego, belgický ovčák Zaza a louisianský leopardí pes Cookie. Například Cookie prohledával v květnu v centru Spytihněvi na Zlínsku neobydlený dům, který se zřítil letos po vydatných deštích. "V sutinách tehdy naštěstí nikdo nebyl, takže se zachraňovat nikdo nemusel. Ale Cookie už jednu záchranu má, a to dokonce na soukromé procházce. U Tišnova našel v prosinci paní, která v lese spadla z kola a nebyla schopna vstát. Pes utekl, paní označil a nahlásil, pomohla jsem jí tehdy k cestě a zavolala jsem sanitku. Bylo to ve všední den dopoledne, mrzlo, nikdo tam nechodil, kdo ví, jak by to bez Cookie dopadlo," popsala psovodka Sabina Hošková.

Strážníci z pořádkové jednotky trénují práce ve výškách pravidelně, mimo jiné právě v okolí Rudice. K výcviku ale využívají například i opuštěné městské budovy, tovární komíny a další. Výcvik pak zužitkují například při slaňování k lidem, které v domácnostech uvěznily jejich zdravotní potíže. Několikrát do roka pak slaňování podle Gabrišové cvičí i kynologičtí záchranáři.