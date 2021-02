Strážníci budou kontrolovat zakrytí nosu a úst i použité pomůcky

Praha - Pražští strážníci se při kontrole zakrytí dýchacích cest zaměří primárně na to, zda má dotyčný člověk nos a ústa vůbec zakryty. Rovněž zkontrolují, zda nemá nevyhovující ochranné pomůcky jako je šála či šátek. ČTK to sdělila mluvčí městské policie (MPP) Irena Seifertová. Důvodem je, že v terénu je problém poznat, zda pomůcka splňuje filtrační účinnost alespoň 95 procent nebo zda splňuje státní normy. MPP se proto obrátí na ministerstvo zdravotnictví a bude chtít vědět, jak to při běžné kontrole zjistit.

Lidé musí kvůli velmi špatné epidemiologické situaci od půlnoci na čtvrtek používat mimo jiné v MHD, obchodech nebo nemocnicích místo látkových roušek či šátků respirátory FFP2, nanoroušky nebo dvě chirurgické roušky přes sebe.

Nové opatření podle strážníků stanovuje, že zakrytí nosu a úst musí mít filtrační účinnost alespoň 95 procent. Problém prý ale je, jak to mají strážníci při běžné kontrole zjistit a případně ověřit technické parametry. Podobné je to u zdravotnické obličejové masky, kdy je vyžadováno splnění různých technických podmínek a státní normy.

"Strážníci se tedy zaměří především na případy, kdy bude ochrana dýchacích cest chybět zcela. V ostatních případech, kdy bude zjevná snaha dodržet nastavená opatření, budou pouze kontrolovat, zda ochrana alespoň vizuálně odpovídá předepsaným požadavkům," uvedla Seifertová.

Cestující na platnost nových pravidel budou strážníci především upozorňovat. Porušení mimořádných opatření mohou i nadále řešit domluvou, pokutou až do 10.000 korun nebo oznámením správnímu orgánu. "Při řešení je ale třeba vždy zohledňovat případnou společenskou škodlivost ve vztahu k podmínkám a okolnostem, velkou roli samozřejmě hraje správní uvážení strážníka na místě," dodala Seifertová.