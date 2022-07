Strážci NP Šumava budou mít na uniformách kamery, nahrají jednání s návštěvníky

Modrava (Klatovsko ) - Kamery zaznamenávající jednání s návštěvníky, například při řešení přestupků, začnou v nejbližších dnech nosit na svých uniformách strážci Národního parku Šumava. Zatím park koupil šest kamer, s nimiž budou chodit strážci letos v létě ve zkušebním provozu. Pokud se osvědčí, dostanou příští rok kamery všichni strážci. Park k tomu vede mimo jiné rostoucí agresivita některých turistů vůči strážcům, řekl ČTK mluvčí parku Jan Dvořák.

"Kamery pro naše strážce už jsme měli v plánu nakoupit v loňském roce. Po tom incidentu, který se odehrál letos v únoru, jsme si pospíšili," řekl Dvořák. V únoru napadl v oblasti Rozvodí v přírodní památce Královský hvozd poblíž Špičáku skialpinista dva strážce parku, kteří kontrolovali, zda se někdo nepohybuje v zakázaném území. Soud později udělil skialpinistovi peněžitý trest. Loni zahraniční turisté napadli strážce parku a strčili do něj, až spadl do Černého jezera. Minulý týden údajně dva cyklisté napadli řidiče kamionu, který z lesa v Novém Brunstu u Gerlovy Hutě odvážel vytěžené kůrovcové dřevo. Údajně jim vadilo to, že se musí na lesní cestě nákladnímu vozu vyhnout.

"My se s tím setkáváme čím dál častěji. Situace jsou různé, je to vesměs při řešení nějakého přestupku, to znamená, když někoho přistihneme, jak se koupe v jezeře, vjede autem, kam se nesmí, a tak dále. Při tom řešení přestupku agresivita během několika let stoupla natolik, že lidé si dovolí víc na strážce, než to bylo dřív," potvrdil Jan Chudý ze strážní služby parku.

Prvních šest kamer dostanou strážci v nejvíce exponovaných lokalitách, jako je například Černé a Čertovo jezero či některá místa v okolí Modravy. "My se snažíme, aby naši strážci ideálně mohli chodit ve dvou, přece jenom je to z mnoha důvodů komfortnější. Ale těch strážců máme 26 celkově a na území Šumavy, jak národního parku, tak CHKO, je to málo. Takže naši strážci prostě musí do terénu povětšinou sami a potom je ta kamera v dnešní době v podstatě už nutností, " řekl Dvořák.

Záznam z kamer podle něj pomůže při prokazování spáchaného přestupku, ve vyhrocených situacích bude i důkazem o případném napadení strážců. Podle Chudého navíc zapnutá kamera, na níž je při řešení přestupku návštěvník upozorněn, často zabrání fyzickému konfliktu a zmírní agresivitu. "Kolegové strážci z Krkonošského národního parku nám potvrdili, že agresivita vůči strážci s kamerou je daleko nižší. Pokud je kamera viditelná a snímá, lidé své jednání trošku upraví," dodal Chudý.