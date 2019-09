Stravu českých basketbalistů na MS hlídala nutriční specialistka

Šen-čen (Čína) - Vedení české reprezentace basketbalistů se pro úspěch na mistrovství světa v Číně zaměřilo na všechny detaily a jedním z nich byla i přítomnost nutriční specialistky Zuzany Pavelkové Šafářové. V základní skupině v Šanghaji hlídala jídelníček přímo v hotelu Portman Ritz-Carlton. Do Šen-čenu se už nevydala, ale dopředu řešila stravu v hotelu InterContinental na dálku.

"Naše jídlo je v evropském stylu, což je důležité, aby nešlo o nezvyklé pokrmy a exotická koření. A aby to bylo v pořádku po stránce zažívání," popsala Pavelková Šafářová. "Důležitý byl důraz na hygienu, která tu ale byla na úrovni. Kuchaři měli při vaření roušky a nikdo zatím neměl zažívací problémy, což je strašně důležité. Pokud by to totiž vyřadilo půlku týmu, byl by to strašný průšvih."

Do kuchyně ale osobně při přípravě jídla nechodila. "Ono by to bylo i problematické, protože tady v Číně nikdo moc nemluví anglicky," prohlásila. V týmových hotelech se hlídá i hrozba dopingu, což ale ona sama nedělala. "Hotel vše kontroluje předem, a to dokonce včetně koření. Vše bylo otestováno. Potkali jsme i dva dopingové komisaře, kteří dělali stěry z talířů a brali i vzorky jídla," prozradila.

Dlouho dopředu před šampionátem pracovala na tom, aby byl jídelníček pro český tým podle představ. "Základ byl takový, že hotel mi poslal nástřel jídelníčku. Měla jsem poměrně hodně požadavků na změny. Nelíbilo se mi, že tam bylo hodně smaženého, prakticky už od rána. A každý den jsme měli mít pekingskou kachnu. Nakonec mě překvapilo, že mi ve většině požadavků hotel vyšel vstříc," uvedla.

"Před zápasem tam mají kluci většinou nějaké dušené kuře, ale třeba i hovězí, které si někteří hráči berou. Vždy jsou tři druhy masa. Přidáváme i ryby, které si kluci dávají nejvíc. Střídáme lososa s bílými rybami ve formě filetu. K tomu je dušená zelenina, těstoviny s rajčatovou omáčkou a čisté vývary, buď masové, které jsou nejlíp stravitelné, anebo zeleninové i nějaké mini deserty," vyjmenovala.

Přímo na místě dojednávala větší odpolední svačiny. "Nebyly po konzultaci s hráči dostatečné, takže jsme tam přidali sendviče," popsala Pavelková Šafářová. "Určitě nejde stejně krmit basketbalisty jako fotbalisty, o které jsem se starala dřív. Musím říct, že s basketbalisty je spolupráce naprosto výborná. Mají profesionální přístup a ta spolupráce je v rámci sportů jedna z nejlepších."

Z týmu připravovala speciální dietu jen pro kapitána Pavla Pumprlu. "S ním jsem řešila, aby mu jídlo vyhovovalo. On mi vysvětlil principy svého stravovacího režimu, který si víceméně naordinoval sám, a já jsem jídlo plánovala i s ohledem na něj," prohlásila.

Hodně důležitá je podle ní strava po vypětí v zápase. "Už v šatně máme nachystané ovoce, například banány, a k tomu i komerční sportovní výživu. Tohle se nesmí vynechat. Jakýmkoli dalším jídlem už tohle nedoženete," uvedla.

Pro spokojenost týmu, který postoupil ze základní skupiny do osmifinále, je podle ní klíčová i chuť jídla. "Přišel za mnou i pan Ginzburg, že mu jídlo chutná, což je takový základ, aby byl spokojený i trenér," smála se Pavelková Šafářová. "Určitě nejde jíst stále totéž, to sportovce omrzí. Chlap, aby byl spokojen, musí být dobře nakrmen," dodala.

S basketbalisty začala spolupracovat před třemi roky. "Oslovil mě (trenér) Michal Ježdík kvůli spolupráci s (současným reprezentantem) Martinem Peterkou, který potřeboval poladit váhu. A pak jsem dostala i nabídku pracovat pro Českou basketbalovou federaci, což teď dělám na částečný úvazek, protože mám i svoje klienty, a k tomu pracuju i pro Český florbal. Dlouhodobě spolupracuju s (tenistkou) Katkou Siniakovou," uvedla.

Dříve se starala i o správnou výživu fotbalové Sparty. "Spolupracovala jsem také třeba s biatlonistkou Evou Puskarčíkovou, s cyklisty a také s mojí sestřenicí Lucií Šafářovou. Pomáhala jsem jí v přípravě, když byla pátá na světě. Ale rodině se radí nejhůř, to musím říct na rovinu," dodala Pavelková Šafářová.