Stravenkové firmy restaurace podpoří, uvedla AMSP

Praha - Stravenkové firmy reagovaly na výzvu zástupců podnikatelů na podporu restaurací a dočasně jim odpustily nebo snížily provize. Upozorňují uživatele stravenek na otevřená výdejní okna, na nadcházející měsíce připravují další formy pomoci. Vyplývá to z informací vydavatelů stravenek. Snahy stravenkových firem ocenila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP). Do podpory restauracím by se podle ní ale měl zapojit stát, a to dočasným snížením DPH na stravovací služby, legalizací spropitného nebo úpravou stravenkového paušálu. AMSP to dnes uvedla v tiskové zprávě.

Svaz obchodu a cestovního ruchu, Asociace hotelů a restaurací a AMSP v polovině října vyzvaly stravenkové a rozvážkové firmy k pomoci stravovacím zařízením. Rozvozcům navrhly, aby alespoň do konce zákazu provozu restaurací poskytly jejich provozovatelům výrazně lepší podmínky. Stravenkové firmy pak vyzvaly, aby minimálně do konce června příštího roku snížily poplatky účtované gastronomickým podnikům.

"Zatímco ´stravenkáři´ reagovali pozitivně a navázali na své programy z jara letošního roku, rozvážkové firmy mlčí," uvedl garant projektu Moje restaurace AMSP a spolumajitel skupiny Hospodska.cz Luboš Kastner.

Podle zjištění ČTK se ale start-up na doručování jídla Wolt rozhodl například snížit v Praze a Brně ceny za doručení o 20 až 30 procent, zavedl možnost spropitného nebo do konce listopadu nebude účtovat provizi za vyzvednutí jídla na místě. Aplikace Bolt Food partnerským restauracím poskytuje dopravu zdarma, z vybraných podniků dává slevu 30 procent na jídlo.

Stravenková společnost Up ČR se do konce roku vzdá u gastronomických provozů všech provizí. Opatření začne platit 30. října, uvedl generální ředitel firmy Stéphane Nicoletti. V souvislosti s aktuálním stavem společnost také dočasně zrušila denní limit na eStravence, aby si lidé mohli objednat jídlo na několik dní dopředu. Papírové stravenky proplácí ve zrychleném režimu, do 48 hodin.

Sodexo Benefity všem malým podnikům, které o to požádají, od 3. listopadu sníží poplatky na tři procenta. Snížení podle svého generálního ředitele Daniela Čapka zatím plánuje na šest měsíců. Dále pro restaurace chystá druhou vlnu bezúročných půjček. "Dlouhodobě všem našim gastro provozovnám nabízíme proplácení stravenek až s nulovými poplatky u speciálně nasmlouvaných partnerů. Nově je to například ProfiKošík," dodala mluvčí Sodexa Tereza Knířová.

Společnost Edenred 2. listopadu na svém webu zveřejnění formulář, přes který budou moci restaurace požádat o snížení provize o 4,5 procenta do konce března příštího roku. Firmám nabídne i expresní proplácení papírových stravenek bez příplatku. Peníze bude posílat na účet do čtyř dnů, řekl generální ředitel firmy Nicolas Eich.

Stravovací zařízení, stejně jako další uzavřené nebo omezené provozy, mohou nyní žádat o státní příspěvek 50 procent na komerční nájem za třetí čtvrtletí. Podle Kastnera i stravenkových firem je třeba zajištění účelovosti plánovaného stravenkového paušálu. Ten má být alternativou ke stravenkám, kdy zaměstnanci dostanou místo poukázky nebo kreditu na stravenkové kartě přímo peníze. "Podle studie Institutu oceňování majetku Vysoké školy ekonomické by stávající návrh neúčelového stravovacího paušálu znamenal pro gastro sektor snížení tržeb o 35 miliard korun, což jde proti podpoře, kterou se snažíme gastro sektoru zajistit," dodal Kastner.