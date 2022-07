Strategie Západu na podporu Ukrajiny nefunguje, je potřeba nová, řekl Orbán

Bukurešť - Strategie Západu na podporu Ukrajiny napadené Ruskem nefunguje, nový přístup by se měl soustředit na vyjednávání o míru, nikoli na vítězství ve válce. V projevu před maďarskou menšinou v Rumunsku to dnes řekl maďarský premiér Viktor Orbán. Zopakoval také, že Budapešť nepodpoří evropské sankce, které by se týkaly dovozu ruského plynu, protože nechce poškodit ekonomiku země.

Orbán podle agentury Reuters ve své řeči zdůraznil, že Západ by měl začít ke konfliktu na Ukrajině přistupovat jinak. Podle něj se dosud západní země domnívaly, že Ukrajina může válku s Ruskem vyhrát díky dodávkám zbraní, že sankce Rusko oslabí a destabilizují jeho vedení, že sankce poškodí Rusko více než Evropu a že se svět na obranu Ukrajiny semkne. Strategie s těmito čtyřmi pilíři nicméně zklamala, domnívá se šéf maďarské vlády.

"Sedíme v autě, které má defekt na všech čtyřech kolech: je naprosto jasné, že takhle se válka vyhrát nedá," řekl maďarský premiér a doplnil, že hlavním důvodem je fakt, že ruská armáda "má asymetrickou dominanci".

"Válka znamená poměřování sil a ti, kdo jsou silnější, rozhodují," citovala Orbána agentura MTI. "Teď není úkolem Evropské unie stát na straně Ukrajinců nebo Rusů, musí stát mezi Ukrajinou a Ruskem," dodal. Maďarsko podle něj musí do rozhodování o dalším postupu hovořit rozhodněji, protože s Ukrajinou sousedí a ve válce už zemřely desítky Maďarů.

"Maďarsko má jako sousedící země právo říct, že jediným řešením je mír. Mír je jediný způsob, jak zachránit životy a jediný lék na válečnou inflaci a ekonomickou krizi, kterou válka vyvolala," řekl Orbán v rumunském městečku Baile Tusnad (maďarsky Tusnádfürdö) na východě Transylvánie.