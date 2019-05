Strategie řeší psychoaktivní léčiva i závislost na internetu

Praha - Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním nově obsahuje oblasti psychoaktivních léčivých přípravků a nadužívání internetu a sociálních sítí. Novinářům to řekla místopředsedkyně Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky Jarmila Vedralová. Strategii dnes schválila vláda. Dokument kritizují Piráti, strana ho v tiskové zprávě označila za "bezzubý".

"Hlavním cílem je prevence a snižování užívání návykových látek a vzniku závislostního chování a snižování negativních dopadů způsobených závislostním chováním," řekla Vedralová. "Kromě doposud řešených oblastí, jako je alkohol, tabák, hazardní hraní, nelegální návykové látky, nově obsahuje oblasti psychoaktivních léčivých přípravků a nadužívání internetu a sociálních sítí. Nové IT technologie," doplnila.

Strategie podle ní obsahuje základní rámec pro devítileté období, konkrétní aktivity pro jednotlivé oblasti budou vypracovány v akčním plánu, který bude platný vždy na tři roky a každý rok se bude hodnotit, jak se aktivity plní.

Například co se týče konopí, prioritou je zvýšení dostupnosti konopí pro léčebné účely tak, aby pacienti nebyli závislí na nelegálních zdrojích konopí, zvýšení informovanosti veřejnosti o účincích konopí nebo analýza potřeb, možností a rizik regulace trhu s konopnými produkty. "Z pohledu protidrogové politiky vnímáme, že dochází ke změně regulací v oblasti konopných drog. My toto budeme monitorovat a sledovat mezinárodní vývoj," poznamenala Vedralová.

Podle Pirátů nepřichází dokument s dostatečnými řešeními v oblasti prevence, sociálních služeb zabývajících se uživateli psychotropních látek a postavení konopí v legislativě. Stát podle Pirátů nehodlá měnit represivní politiku, ačkoliv strategie potvrzuje, že nefunguje. "Strategie je extrémně bezzubý dokument, který nejenže nenabízí dostatečná řešení, ale svojí strukturou také odmítá věcnou diskusi a slouží primárně k odvedení pozornosti odborné veřejnosti od toho, že plnění strategie vůbec není cílem," uvedl v tiskové zprávě poslanec Pirátů Tomáš Vymazal.

Ministerstvo zdravotnictví navrhuje, aby bylo pacientům léčebné konopí hrazeno z veřejného zdravotního pojištění z 90 procent. Limit bude 30 gramů měsíčně. Dosud si ho nemocní platili sami. Ministerstvo odhaduje, že bude stát asi 150 milionů korun ročně. Sněmovní výbor pro zdravotnictví pozměňovací návrh zákona o léčivech na začátku května schválil. Pacientská organizace Kopac návrh odmítla, protože vychází podle ní z chybných dat. Limit 30 gramů konopí měsíčně je podle ní nedostatečný.

V materiálu je spíš obecnější popis cílů. Strategie mimo jiné počítá s "modelováním ekonomické a marketingové regulace" návykových látek a hazardních her, aby se snížila dostupnost, nabídka i poptávka. O zvýšení daní, zdražení či omezení reklamy se materiál nezmiňuje.

Podle strategie by se měla stanovit minimální síť služeb na pomoc závislým. Dobudovat by se měla ambulantní péče. Dostupnější by měla být substituční léčba. Podpořit by se měly preventivní programy v ghettech, věznicích či v nočních klubech. Financování by se mělo změnit tak, aby se podpořila síť potřebných služeb. Na jejím vytvoření by se měly podílet samosprávy. Odborníci se víc chtějí zaměřit i na nadužívání internetu a nových technologií.

Podle dokumentu v Česku denně kouří dva miliony lidí. Alkohol denně pije asi 600.000 Čechů a Češek, zhruba 100.000 z nich popíjí nadměrné dávky. Sedativa a hypnotika zneužívá asi 900.000 osob. Závislých na hraní je 80.000 až 120.000. Pervitin a opioidy si píchá asi 45.000 lidí.