Strategie: První dodávky vakcíny Moderny by mohly být 22. ledna

Praha - První dodávky vakcíny proti covidu-19 od firmy Moderna, kterou dnes k registraci v EU doporučila Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA), by mohly být v Česku kolem 22. ledna. Celkem má český stát objednáno 1,9 milionu dávek asi pro 954.000 lidí. Už v lednu by v Česku mohlo být 80.000 dávek pro poloviční množství lidí. Vyplývá to z aktualizované strategie očkování.

EMA dnes doporučila vakcínu firmy Moderna jako druhou očkovací látku proti covidu-19 pro podmínečnou registraci v EU. Aby mohly unijní země začít po vakcíně firem Pfizer a BioNTech používat i látku americké společnosti, musí její distribuci ještě schválit Evropská komise. V případě první vakcíny to unijní exekutiva stihla během několika hodin po rozhodnutí EMA.

"Další dostupná očkovací látka - skvělá zpráva a skutečnost, která nás přibližuje k běžnému životu. Děkuji pracovníkům SÚKL, kteří se na jednáních EMA podíleli, díky nim víme, že do České republiky přijde prověřená a bezpečná vakcína," uvedla k tomu ředitelka tuzemského Státního úřadu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Irena Storová.

Vakcína firmy Moderna je podle SÚKL určená pro lidi od 18 let. Podává se ve dvou dávkách s odstupem 28 dnů. Nynější vakcína firem Pfizer a BioNTech, s kterou se očkuje od konce prosince, také vyžaduje pro každého člověka dvě dávky, a to s odstupem 21 dnů.

Stejně jako první schválená vakcína v EU je nutné očkovací látku firmy Moderna přepravovat při nízkých teplotách. V očkovací strategii se uvádí, že při teplotách minus 15 až minus 25 stupňů Celsia vydrží půl roku. Při skladování v běžných lednicích, tedy při teplotách mezi dvěma a osmi stupni Celsia, vydrží 30 dní. I proto vládní materiál počítá s tím, že by vakcína Moderny mohla být rozvážena i do menších zdravotnických zařízení. O očkování v ordinacích praktických lékařů se ale ještě u této vakcíny neuvažuje.

Nynější vakcína, kterou je nutné skladovat při minus 70 stupních Celsia, se distribuuje do tří desítek očkovacích center.