Strategie očkování: Jehly ze zásob nemocnic, později od EU

Praha - Materiál pro očkování proti covidu-19 si podle strategie očkování měly především zajistit nemocnice. Vyplývá to z verze národní vakcinační strategie zveřejněné k 22. prosinci. Podle mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbory Peterové je standardní, že materiál si nakupují očkující subjekty samy. Další miliony stříkaček a jehel mají přijít ze společné objednávky Evropské unie, dodávka z Číny zatím nedorazila. Objednávka Správy státních hmotných rezerv (SSHR) má dorazit na konci ledna. Server iROZHLAS v úterý uvedl, že některé nemocnice by nemusely mít materiálu dostatek.

"Spotřební materiál určený k provedení očkování si nakupují standardně poskytovatelé, kteří provádějí očkování, a to z běžné distribuce. Stát připravuje rezervy pro případ, že by byl na trhu akutní nedostatek materiálu, který by bránil provádění očkování," sdělila mluvčí.

Pro některé nemocnice tak materiál není problém. "Nebyli jsme informováni o tom, že bychom měli dostávat materiál k očkování od dodavatele vakcíny, takže jsme se už v polovině prosince předzásobili podle pokynů ministerstva," řekl v České televizi ředitel Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Petr Arenberger. Podle něj jde o speciální malé injekce, kterých nemocnice běžně tolik nepoužívá, další se ale dají doobjednávat. Situaci v dalších pražských nemocnicích ČTK zjišťuje.

"V první řadě jsou poskytovatelé zdravotní péče vyzýváni k zabezpečení dostatečných zásob jehel, stříkaček a dalšího materiálu vlastními mechanismy, tedy od svých standardních dodavatelů," píše se ve strategii. Kvůli situaci na trhu a celosvětové poptávce ale může podle strategie hrozit, že na trhu především na jaře nebude materiálu dostatek.

Kvůli tomu se ministerstvo zdravotnictví zapojilo do společné objednávky Evropské komise. Už 22. prosince bylo ve strategii napsáno, že "podpis smlouvy lze očekávat v řádu dní, k dodání prvních dodávek jehel a stříkaček by pak mělo dojít v řádu několika týdnů". Česko prostřednictvím komise objednalo osm milionů stříkaček s pevnou jehlou, 12 milionů stříkaček a 12 milionů jehel. "Takto získané zboží bude následně předáno distributorům očkovacích látek tak, aby mohlo být distribuováno přímo s dodávkami vakcín," píše se ve strategii.

Podle Peterové tendry EU začaly loni v létě a Česko se zapojilo od samého začátku. "V rámci jednoho jsme objednali dva miliony jehel a stříkaček od vítěze, čínské společnosti. Dalších 12 milionů jehel od bulharského výrobce objednáváme v těchto dnech," sdělila mluvčí.

Třetí možností, se kterou strategie počítá, jsou zásoby ze Státní správy hmotných rezerv (SSHR) v případě, že by došlo k výpadku ostatních dodávek. Byla pověřena nákupem asi šesti milionů stříkaček a stejného počtu jehel, které by pokryly zhruba 50 procent odhadované potřeby. Nakoupí také 800.000 stříkaček a jehel pro natažení roztoku na rozpouštění očkovací látky a 160.000 desetimililitrových balení tohoto fyziologického roztoku. Roztok podle SSHR dorazí ve čtvrtek, jehly a stříkačky na konci ledna.