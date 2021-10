Strategickým firmám státu loni klesl čistý zisk o 42 pct na 14,7 mld. Kč

Praha - Strategické firmy státu loni vykázaly souhrnný čistý zisk 14,7 miliardy korun, což je meziroční pokles o 42 procent. Vyplývá to ze Zprávy o činnosti a výsledcích strategických společností s majetkovou účastí státu, státních podniků a národního podniku. Zveřejnilo ji dnes ministerstvo financí a předložilo ji vládě. Ze zprávy vyplývá, že firmy do rozpočtu loni odvedly na dividendách ze zisku zhruba 17 miliard korun. O rok dříve to bylo 13,4 miliardy korun. Nejvíce vyplatila společnost ČEZ, a to 12,8 miliardy korun.

Mezi strategické firmy patří vedle ČEZ například Letiště Praha, ČEPS, ČEPRO, MERO, České dráhy, Lesy ČR nebo Vojenský výzkumný ústav. Celkem jich je 36.