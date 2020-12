Strategickým firmám státu loni klesl čistý zisk na 25,2 mld. Kč

Praha - Strategické firmy státu, kterých je 34, loni vykázaly souhrnný čistý zisk 25,2 miliardy korun, který jim meziročně klesl o 24 procent. Vyplývá to ze Zprávy o činnosti a výsledcích strategických společností s majetkovou účastí státu, státních podniků a národního podniku. Tu dnes zveřejnilo ministerstvo financí vůbec poprvé. Ze zprávy dále vyplývá, že firmy státu loni na dividendách ze zisku z roku 2018 poslaly 13,4 miliardy korun. O rok dříve to bylo 17,8 miliardy korun. Nejvíce loni vyplatila společnost ČEZ, a to devět miliard korun.

Zpráva navazuje na Strategii vlastnické politiky státu. Tu vláda schválila letos v únoru. Zpráva přináší ucelený přehled firem, ve kterých má stát podíl včetně finančních ukazatelů, informací o personálním obsazení řídících orgánů nebo o zastoupení mužů a žen.

Stát loni spravoval strategické společnosti prostřednictvím sedmi resortů, a to ministerstva financí (12), ministerstvo vnitra (2), ministerstva průmyslu a obchodu (2), ministerstvo dopravy (3), ministerstva obrany (5) a ministerstva zemědělství (10). Na řízení Českomoravské záruční a rozvojové banky se vedle ministerstva průmyslu a obchodu a ministerstva financí podílí také ministerstvo pro místní rozvoj. Z 34 firem je 16 akciových společností, 16 státních podniků, jeden národní podnik a jedna státní organizace.

Loni strategické státní firmy zaměstnávaly 85.967 lidí. Ve statutárních orgánech bylo 116 osob a v dozorčích radách 212 lidí.

Mezi strategické firmy patří vedle ČEZ například Letiště Praha, ČEPS, ČEPRO, MERO, České dráhy, Lesy ČR nebo Vojenský výzkumný ústav.

Cílem Strategie vlastnické politiky státu je vymezit principy chování státu jako spoluvlastníka i vlastníka firem nebo jako zakladatele státních podniků. Strategie ministerstvu umožňuje spolu s dalšími resorty rozhodovat, které majetkové účasti jsou pro stát klíčové, tedy do nichž se má investovat a dále je rozvíjet, a které jsou pro stát nepotřebné.