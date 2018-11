Olomouc - Hokejisté Olomouce porazili v 17. kole extraligy Hradec Králové 3:1. Hanáci v posledních 14 minutách otočili vývoj díky hattricku útočníka Petra Strapáče, jenž přitom dosud v sezoně neskóroval a za 13 předchozích vystoupení stihl jen dvě asistence. Zatímco Olomouc utnula sérii čtyř zápasů bez bodového zisku, Mountfield promarnil příležitost dostat se do čela celé soutěže.

Východočeši se v první třetině prezentovali rychlým bruslivým hokejem. Krátce po nevyužité přesilovce se i díky tomu prosadil hradecký Cibulskis, který předvedl své bruslařské umění i dobré zakončení. Obě mužstva se pak soustředila především na defenzivu a do více šancí se dostávali hosté z Hradce. Olomoucký brankář Konrád ale předvedl několik dobrých zákroků a také přehled v závarech před brankou, další kotouč do sítě už nepustil.

Ve druhé třetině Královéhradečtí na Olomouc doslova vletěli a hostující brankář si připsal první zákrok až po dlouhých pěti a půl minutách. Konrád v olomoucké brance byl naopak jako v ohni a jen díky jeho skvělým zákrokům Olomouc neprohrávala o více branek. Domácí byli nejnebezpečnější paradoxně v jednom ze svých oslabení, při němž musel Maxwell předvést dva těžké zákroky. V obrovské šanci se pak ocitl i domácí Nahodil, ale při úniku na osamoceného brankáře hostí skórovat nedokázal.

Zlepšený výkon Olomouce ve třetí třetině měl za následek vyrovnání z hole Strapáče, který úspěšně tečoval nahození Irgla. Hned při další akci hostů musel kontrolovat videorozhodčí záznam, protože puk z brankoviště domácích odehrál jeden z hráčů rukou a nebylo jasné, zda tomu tak bylo před brankovou čárou, nebo až za ní. Videozáznam prokázal, že puk brankovou čáru nepřešel. Štěstí stálo při domácích i při pokračování akce, kdy Zámorský trefil jen tyč Konrádovy branky.

V obrovské šanci se ocitl také hradecký Rákos, ale ležícího brankáře domácích překonat nedokázal. Neproměněné šance musely Hradec mrzet, protože Strapáč vzápětí přidal svůj druhý gól, když krásnou ranou do horního růžku nedal Maxwellovi šanci zasáhnout. Hradec v závěrečných minutách předvedl obrovský tlak, ale vyrovnat se mu nepodařilo. Hattrick gólem do prázdné branky zkompletoval v poslední minutě hry Strapáč.

Hlasy trenérů po utkání:

Jan Tomajko (Olomouc): "Na nás byla ze začátku vidět nervozita, protože jsme poslední čtyři zápasy nebodovali. Hráči neměli herní sebevědomí a těžko jsme se do toho dostávali. Ve druhé třetině jsme hráli dost oslabení. Byl to pro nás těžký zápas. Řekl bych, že jsme si to zasloužili za bojovnost. Herně to nebylo úplně stoprocentní, ale my se musíme odrazit od těchto základních věcí. Hráčům patří díky za to, jak bojovali. Góly jsme dali ze dvou tečí, tak se k nám konečně trochu přiklonilo štěstíčko, kterému jsme ale šli naproti bojovností. Doufáme, že si to přeneseme také do zápasů po reprezentační přestávce."

Tomáš Martinec (Hradec Králové): "Přestože jsme tu prohráli, tak jsme odehráli velmi dobrý zápas. Dokázali jsme si vytvořit velký počet šancí, ale brankář domácích byl vynikající. Možná jsme volili špatné řešení situací. To rozhodlo o tom, že si odtud neodvážíme ani bod. Ve druhé třetině jsme měli spoustu šancí a přesilovek, kdy jsme ten zápas mohli zlomit a domácím odskočit. Olomouc nám dala lekci z produktivity a potrestala nás za to."

HC Olomouc - Mountfield Hradec Králové 3:1 (0:1, 0:0, 3:0)

Branky a nahrávky: 47. Strapáč (Irgl, Kolouch), 54. Strapáč (J. Galvas, Kolouch), 60. Strapáč - 8. Cibulskis (Cingel). Rozhodčí: Šír, Úlehla - Lučan, V. Hanzlík. Vyloučení: 5:2. Bez využití. Diváci: 3527.

Olomouc: Konrád - J. Galvas, Ondrušek, Škůrek, Švrček, Jaroměřský, Dujsík, Staněk - Irgl, Kolouch, Strapáč - Tomeček, J. Knotek, Ostřížek - Jergl, Nahodil, Burian - Skladaný, Holec, Laš. Trenéři: Tomajko a Moták.

Hradec Králové: Maxwell - Zámorský, Linhart, Graňák, Cibulskis, Rosandič, F. Pavlík, Piché - Rákos, Koukal, Vincour - R. Pavlík, Cingel, Vopelka - Miškář, Bičevskis, Chalupa - Bezúch, Dragoun, Karabáček. Trenéři: T. Martinec, Krátoška a P. Svoboda.