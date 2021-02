Strany většinou ještě zvažují, jak se postaví k jednání o volbách

Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) ještě nedokáže říct, jak bude chtít hnutí ANO upravit volební zákon poté, co jeho část zrušil Ústavní soud. Chce vyčkat na analýzu, řekl dnes novinářům. Další strany před avizovaným jednáním všech subjektů v příštím týdnu zvažují různé alternativy. Předseda Starostů a nezávislých (STAN) Vít Rakušan ČTK napsal, že jeho hnutí není pro to, aby byla celá ČR jedním volebním obvodem. TOP 09 naopak o této variantě jako o jedné ze dvou možných přemýšlí.

Babiš uvedl, že ANO udělá vše pro to, aby se shoda našla. Kritizoval však současně Ústavní soud i jeho předsedu Pavla Rychetského. "Máme sedm měsíců na jeden z nejdůležitějších zákonů. V době pandemie, kdy tu máme největší zdravotní a ekonomickou krizi za posledních několik desítek let. To vypadá skoro nemožně," uvedl. Nepovažuje za reálné, aby se Sněmovna rychle shodla na novém znění zákona.

Na to, jakou budoucí podobu předpisu preferuje, nechtěl zatím odpovědět. "Musíme si udělat analýzu, nejsem schopen se k tomu vyjádřit. Ten systém máme 20 let, teď ho někdo účelově mění," uvedl. Připustil, že stávající systém byl pro hnutí ANO po posledních volbách výhodný. "Ale je stejný už 20 let," dodal.

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) dnes zmínil čtyři varianty, jak by podle něj bylo možné soudu vyhovět. Za "nejčistší" by považoval to, kdyby ČR nově tvořila jeden obvod a byla by jediná kandidátka za každou stranu v celé zemi, i když by to bylo pro vnitro logisticky nejkomplikovanější. Takovou variantu odmítají Starostové. "Chceme spíše zachovat stávající volební kraje, ale proporční přepočet, třeba i ve dvou skrutiniích tak, aby váha hlasu voliče ve velkém i v malém kraji byla stejná," napsal ČTK Rakušan.

Šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová zatím nechtěla předjímat, kterou variantu podpoří. "Momentálně probíhá debata u nás ve straně, záhy to budeme řešit i v rámci koalice Spolu (s ODS a KDU-ČSL). Ve své podstatě ale pro nás přicházejí v úvahu dvě základní varianty - jeden celostátní volební obvod, nebo tzv. Hagenbach-Bishoffova metoda při zachování počtu krajů jako volebních obvodů," uvedla. Zmíněná metoda rozděluje mandáty ve dvou skrutiniích. Oproti dosavadní d'Hondtově metodě má i další rozdíly.

Mluvčí ODS Václav Smolka ČTK řekl, že strana s experty debatuje o nejlepší možné variantě. "Až ji vyprecizujeme, budeme o tom rádi informovat. Není prostor na výstřely na první dobrou. Volby jsou za pár měsíců a aby vůbec proběhly, potřebujeme širokou politickou shodu ve Sněmovně i Senátu," uvedl.

Předseda SPD Tomio Okamura ČTK řekl, že strana má připravených šest variant, které nyní hodnotí experti. "Jednoznačně budeme prosazovat variantu, která bude směřovat k tomu, aby lidé měli důvěru v demokracii a transparentnost voleb," uvedl. Předseda KSČM Vojtěch Filip novinářům řekl, že se strany pokusí odolat tlaku Ústavního soudu a najít řešení.

Piráti v tiskové zprávě uvedli, že spolu se STAN jsou připraveni jednat ve Sněmovně i Senátu tak, aby bylo možné volební zákon doplnit rychle. "Cílem bude zachování volebního systému podle samosprávných krajů při současném respektování rovnosti hlasů a poměrnosti systému," uvedl místopředseda Sněmovny Vojtěch Pikal (Piráti).

Varianty nové úpravy volebního systému, které zmínil ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD):

1) Zachovat 14 volebních krajů a změnit způsob přidělování mandátů tak, že by se počet mandátů strany určil na celostátní úrovni a poté by se mandáty distribuovaly v rámci stran podle jednotlivých krajů.

2) Místo d'Hondtovy metody pro přepočet hlasů voličů na mandáty využívat například Hareovu kvótu.

3) Upravit počet volebních krajů a některé pro účely voleb sloučit, aby ve všech byl podobný počet voličů, například na základě vymezených regionů soudržnosti.

4) Stanovit, že celá ČR je jedním volebním obvodem.