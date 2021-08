Strany rozjely předvolební kampaň v terénu, médiích i na sociálních sítích

Praha - Do sněmovních voleb v Česku zbývá necelých osm týdnů, uchazeči o poslanecký mandát, potažmo o místo ve Strakově akademii, se soustředí na kampaň, a to jak v regionech, tak v médiích a v neposlední řadě i na sociálních sítích. Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš od počátku srpna vyráží do krajů s novou publikací svých vizí, počítá s tím i po celý příští týden. Programový dokument jeho hnutí zatím nepublikovalo. Koalice opozičních ODS, KDU-ČSL a TOP 09 zamířila za voliči s letním kinem, program voličům zprostředkovává i prostřednictvím pravidelných tematických tiskových konferencí. Také lídři koalice Piráti a STAN zamířili do regionů a snaží se publikovat své návrhy. Sociální demokraté po pauze spojené s dovolenou vlády obnoví v pondělí pravidelné programové tiskové konference.

Jako teprve rozjíždějící se hodnotí kampaň v polovině srpna politolog Karlovy univerzity Josef Mlejnek. Pořádně podle něj propukne až koncem prázdnin. Podle politologa boduje vládní hnutí ANO, jehož preference po propadu ze začátku léta rostou. Premiér vyrazil do terénu, ANO má tradičně dobře vystavěnou kampaň a pandemie covidu je zdánlivě pryč. Koalice Spolu, kromě Markéty Pekarové Adamové, trochu upadla do letního spánku, popsal Mlejnek ČTK, jak kampaň vnímá.

Podle Lubomíra Kopečka z Masarykovy univerzity v Brně se ANO daří aspoň částečně přerámovat politickou agendu a soustředit do určité míry pozornost veřejnosti na témata, které s nezvládnutím pandemie nesouvisí jako jsou migrace, léčba rakoviny a zvyšování penzí. "Mírný růst podpory ANO v poslední době naznačuje, že někteří ztracení voliči se vrátili," míní.

Za diskutovaným propadem koalice Pirátů a hnutí STAN stojí podle Mlejnka několik faktorů. "Jeden čas se dostali do vedení a jejich soupeři na ně začali útočit. A hlavně Piráti se zaměřili spíše na to, aby vylepšovali svá slabá místa a trochu zapomněli na své přednosti. A za třetí obecně jsou Piráti v komplikované situaci, poněvadž když začnou zdůrazňovat přednosti, může to řadu voličů odradit, poněvadž jim pak přijdou příliš radikální,"míní. Roli může podle Mlejnka hrát i relativně nízký věk nejen Pirátů, ale vůbec představitelů celé koalice. Jejich malá zkušenost s významnými exekutivními funkcemi může voliče odrazovat, míní. Za zcela klíčové pro kampaň považuje Mlejnek sociální sítě.

Kampaň ovlivňují v poledních týdnech také některé dezinformační obsahy na sociálních sítích, které sdílejí sami kandidáti. Například za lidovce kandidující Markéta Vyvlečková, dvacítka na moravskoslezské kandidátce koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09), sdílela nepravý obrázek, podle kterého by Piráti a STAN chtěli zdanit nadměrnou produkci uhlíku. Následně obvinila Pirátskou stranu, že upravila její virtuální billboard popiskem "Legalizujeme sňatky kněží s dětmi. Menší přestřelku vyvolalo také to, že pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík na svém facebooku nedávno zveřejnil fotografii v tričku s nápisem "Za všechno může Ferjenčík". Bývalý ministr financí a šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek, který je dlouhodobě spojován s heslem "Za všechno může Kalousek", na twitteru reagoval slovy: "Pirát je holt Pirát. Dokáže ukrást úplně všechno. Dokonce i fór." Ferjenčík pak na twitteru vysvětloval, že mu triko věnoval kolega z pardubického sdružení Pirátů.