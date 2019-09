Stránský zajistil Vítkovicím v závěru výhru na ledě Zlína

Zlín - Hokejisté Zlína prohráli ve 2. kole extraligy s Vítkovicemi 2:3 a čekají na první bodový zisk v sezoně. Zápas rozhodl gól útočníka Šimona Stránského v 59. minutě, na který již domácí nedokázali odpovědět.

První domácí zápas Beranů přinesl v úvodní třetině velmi rychlý hokej, kde však bruslení převažovalo nad hokejovostí. Do výraznější šance se dostal jen Köhler, který však své zakončení směřoval příliš vysoko. Hosté měli více ze hry, ovšem jejich jedná velká šance přišla krátce před přestávkou: Kašíkovi střela soupeře propadla pod rukou až za záda, kde však kotouč směřující za brankovou čáru včas odpálil obránce Gazda.

Na startu prostředního dějství měli podobně jako v první třetině Zlínští k dispozici přesilovou hru, ovšem místo radosti z toho byly spíše starosti. Hosté oslabení ubránili a krátce po něm se dostali do vedení, když Černého střela zapadla k tyčce Kašíkovy branky. Následně šel Zlín do oslabení, během chvíle však z početní nevýhody byla výhoda čtyř proti třem. Ovšem ani tu, ani následnou dlouhou přesilu o dva muže v poli, domácí nezužitkovali.

Zlínští měli od té doby navrch, co jim to však bylo platné, když se znovu radovali Ostravané. Dejovu přihrávku na vzdálenější tyč proměnil v gól Erik Němec. Poté už však zlínský gól visel ve vzduchu. Freibergs i z pozice obránce se dvakrát ocitl sám před Svobodou, ale neuspěl. Kubiš už byl o něco blíže, jeho pokus prošel za hostujícího brankáře, ovšem puk se nevlezl mezi tři tyče. Ve 39. minutě se Berani dočkali, Honejsek šťastně dorazil střelu Buchty.

Ve stejném tempu vstoupili domácí i do třetí části, kde po necelých třech minutách dokázali srovnat. Kapitán Žižka se podél mantinelu prosmýkl až před branku a kotouč dostal za brankovou čáru. Jeho trefu potvrdilo i video. Chvíli už to vypadalo, že se ve Zlíně schyluje k obratu, ovšem hosté se dvěma oslabením ubránili.

A následně sami udeřili. Když hlasatel oznamoval poslední dvě minuty třetí třetiny dostal se za obranu Zlía Stránský a střelou mezi betony překonal Kašíka. Domácí následně nedokázali vyrovnat ani při power play.

Hlasy trenérů po utkání:

Martin Hamrlík (Zlín): "Špatně se to hodnotí. Za stavu 0:2 bychom bod brali, nadechli jsme se a měli jsme ho na dosah. Za stavu 2:2 se to dohrávalo do prodloužení, pro nás přijatelného, ale spadlo to tam soupeři. Ve třetí třetině jsme měli dvě přesilovky, které jsme neproměnili, tam se lámal zápas. Šance máme, ale zatím nám to tam nepadá a jsme na nule."

Jakub Petr (Vítkovice): "Vstup do utkání Zlín zvládl, ale ubránili jsme jejich přesilovky a poté jsme do půle zápasu byli lepším týmem. Pak ale z naší přesilovky bylo oslabení ve třech, od té doby byl soupeř lepší. Dostali jsme Zlín na koně, vyrovnal. Nakonec z toho je šťastné vítězství, asi by tomu zápasu slušela remíza, ale to je hokej a začátek sezony. V pátek jsme si zasloužili tři body a měli jsme jen jeden."

PSG Berani Zlín - HC Vítkovice Ridera 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)

Branky a nahrávky: 39. Honejsek (Buchta, Okál), 43. Žižka (P. Sedláček, Köhler) - 24. Černý (Lakatoš), 32. E. Němec (Dej, Šidlík), 59. Š. Stránský. Rozhodčí: Jeřábek, Obadal - Jindra, Zíka. Vyloučení: 1:7. Bez využití. Diváci: 4449.

Zlín: Kašík - Nosek, Žižka, Gazda, Freibergs, Buchta, Řezníček, Ferenc - Okál, Palmberg, Honejsek - Šlahař, Herman, Kubiš - Szturc, P. Sedláček, Köhler - Ondráček, Popelka, Fryšara. Trenéři: Stavjaňa, M. Hamrlík a Hrazdira.

Vítkovice: M. Svoboda - Trška, Gregorc, D. Krenželok, Šidlík, Kvasnička, Výtisk, Černý - Lakatoš, Š. Stránský, Bukarts - Schleiss, Vopelka, Kurovský - Mallet, E. Němec, Dej - Guman, Werbik, Baláž. Trenéři: Petr a Trnka.