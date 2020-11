Stránský vyhrál na SP v Táboře závod juniorů, Fiala byl třetí

Tábor - Matěj Stránský vyhrál závod juniorů na Světovém poháru v cyklokrosu v Táboře. Další český jezdec Matyáš Fiala skončil třetí za Italem Lorenzem Masciarellim. Do první desítky se v zahajovacím podniku celého seriálu prosadili ještě šestý Matyas Kopecký a Pavel Jindřich, který ji uzavřel. V závodě mužů do 23 let byl Jakub Říman pátý. Mezi juniorkami obsadila Karolína Bedrníková šestou příčku.

Sedmnáctiletý Stránský využil dobré startovní pozice a od samého začátku potvrzoval roli jednoho z hlavních favoritů, když kontroloval dění v čele závodu. O svém triumfu rozhodl ve třetím z pěti okruhů, když odjel ostatním a náskok si udržel až do cíle.

"Chtěl jsem to zkusit už ve druhém kole, ale věděl jsem, že když to udělám, nevydržím to až do cíle. Tak jsem si počkal do třetího, pak jsem za to vzal před schodama a jel až do cíle," řekl Stránský po závodě, v němž chyběli nizozemští a belgičtí mladíci.

Nová trať v táborském areálu Komora, kam kvůli opatřením proti šíření koronaviru nesměli diváci, je podle Stránského náročná. "Hodně to bolelo. I když to na mně možná nebylo znát, tak mi docházelo. Musel jsem se opravdu vymáčknout, abych to vedení udržel až do konce. Vůbec se mi nechce věřit tomu, že se mi to podařilo, ale je to paráda," prohlásil.

"Od třetího kola jsem se snažil jezdit za Italem v háku, vepředu byl Matěj a já ho pochopitelně nechtěl sjíždět. V závěru byl Ital ve výjezdech přece jen silnější a na mě zbylo třetí místo," uvedl Fiala.

Říman ve třiadvacítce dlouho bojoval o medaili a jezdil ve čtyřčlenné skupince, která se vytvořila za vedoucím Britem Thomasem Meinem. Vypadl z ní až v závěrečném šestém kole. Nakonec zaostal za bronzem o čtvrt minuty. Za vítězným Meinem dojeli s půlminutovou ztrátou jeho krajan Ben Turner a Španěl Iván Feijoo Alberte.

"Byl to těžký závod. Chybou bylo, že jsem neskákal překážky, to je pro mě i takové ponaučení pro příště. V každém kole jsem kvůli tomu něco ztratil a musel jsem si to dojíždět. V posledním kole jsem právě tam ztratil kontakt a to bylo rozhodující. I s pátým místem jsem spokojený, i když mě trochu mrzí, že to nevyšlo na bednu," konstatoval Říman.

V závodě juniorek si zpočátku vedla z českých reprezentantek nejlépe Julia Kopecky, ve druhé polovině závodu se ale propadla na konečné osmé místo. Bedrníková dojela šestá s mankem minuty a 47 sekund na vítěznou Britku Zoe Backstedtovou, na pódium měla ztrátu 42 vteřin. Druhá skončila Lucemburčanka Marie Schreiberová, třetí byla Italka Lucia Bramatiová.

"Je to i pro mě velké překvapení, protože trénuju teprve dva týdny. Snažila jsem se tam být hned od začátku, aby mi to neujelo. Jak to ještě nemám úplně zažité, tak jsem se postupně rozjížděla, bohužel už se mi to ke konci nepovedlo více dojet, ale jsem i tak hodně spokojená a cením si moc i toho šestého místa," uvedla Bedrníková.

Ve 13:10 začal závod elitní ženské kategorie, muži odstartují ve 14:30.

Úvodní závod SP v cyklokrosu v Táboře:

Muži do 23 let (19,35 km): 1. Mein 49:19, 2. Turner (oba Brit.), 3. Feijoo Alberte (Šp.) oba -31, ...5. Říman (ČR) -46, 18. Vaníček -3:14, 19. Hula -3:15, 20. Kučera (všichni ČR) -3:49.

Junioři (16,15 km): 1. Stránský (ČR) 41:22, 2. Masciarelli (It.) -7, 3. Fiala -13, ...6. M. Kopecký -35, 10. Jindřich -1:04, 16. Dostál -1:28, 18. Seeman -1:42, 20. Doležal -1:45, 24. Kubík -2:35, 28. Frühauf (všichni ČR) -4:00.

Juniorky (12,95 km): 1. Backstedtová (Brit.) 38:18, 2. Schreiberová (Luc.) -11, 3. Bramatiová (It.) -1:05, ...6. Bedrníková -1:47, 8. Kopecky -2:18, 12. Růžičková -3:15, 15. Jeřábková -4:03, 17. Drbohlavová (všechny ČR) -4:26 .

13:10 ženy,

14:30 muži.