Stránský věří, že si Bruslaři Třinec oťukali a v neděli zahrají lépe

Třinec (Frýdecko-Místecko ) - Hokejisté Mladé Boleslavi nedokázali v úvodním semifinále play off extraligy navázat na čtyři výhry ze čtvrtfinále v řadě a prohráli 0:2 v Třinci. Útočník Jan Stránský ale věří, že v neděli už bude jeho tým úspěšnější a podaří se mu sérii vyrovnat. Bruslaři však musí zlepšit disciplínu, oba góly dnes inkasovali v oslabení.

"Třinec nás porazil a bere první bod. Tahali jsme za kratší konec, ne celý zápas, ale ve druhé třetině jsme se nevyvarovali faulů a Třinec nás za to potrestal," řekl Stránský. "Ve hře pět na pět jsme je, hlavně ve třetí třetině, přehrávali. Ale bylo to za stavu, kdy oni už bránili výsledek," uvedl třicetiletý útočník.

Stránský souhlasil s tím, že o osudu zápasu rozhodla zejména druhá třetina, v níž hosté nasbírali dvanáct trestných minut a dvakrát hráli ve dvojnásobném oslabení. "Začátek zápasu byl opatrný, ke konci první třetiny jsme získali tempo a myslím si, že jsme začali Třinec přehrávat. Pak přišla fatální druhá třetina a oni si třetí třetinu už uhráli, i když jsme se tlačili, vytvořili jsme si dvě tutovky skoro do prázdné branky, které jsme netrefili, a bylo po zápase," podotkl.

Odchovanec Plzně byl také jedním z vyloučených, když se ve 33. minutě dostal do konfliktu s Tomášem Marcinkem, jenž zezadu atakoval Davida Bernada. Otřesený mladoboleslavský bek následně putoval do kabin. "Celá extraliga ví, že on je v určitých věcech zákeřný hráč. Je odvážný v předbrankovém prostoru, ale ne v osobních soubojích," řekl Stránský. Byl připravený se slovenským útočníkem se poprat. "Nasypal bych mu to tam hned, ale on si lehl. Bohužel jsem neměl na výběr," uvedl.

Středočeši bezprostředně po utkání nespecifikovali, zda Bernad utrpěl po pádu na led otřes mozku. Stránského štvalo, že Marcinko přijel do souboje jako třetí hráč. "Nevím, jak to hodnotit. Tohle je na rozhodčích. Za mě je to zákeřný faul," podotkl Stránský.

Více ale zápas rozebírat nechtěl. "Mají první bod a musí k postupu získat další tři, my čtyři. Doufám, že to bude dlouhá série. Nikdo nepočítal s tím, že uděláme Třinec 4:0. Mají famózní tým plný zkušených hráčů, každý byl už několikrát ve finále, mají hráče z KHL, NHL. My jsme si to dnes oťukali a doufám, že zítra předvedeme lepší výkon," přál si Stránský.