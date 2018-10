Chomutov - Jan Stránský se podílel gólem a dvěma asistencemi na vítězství hokejistů Chomutova nad Zlínem 3:1 a prožil svůj bodově nejvydařenější duel v extralize. Osmadvacetiletý útočník byl rád, že tím pomohl Pirátům k dalšímu úspěchu po katastrofálním vstupu do sezony.

"Byl to dobrý týmový výkon, ale jedna plus dva je fajn. Jsem za body rád, jelikož je to poprvé v kariéře, kdy mám tři body za áčko," přiznal Stránský, jenž v 36. minutě dovršil výhru Pirátů gólem na 3:1.

"Kluci vybojovali v pravém rohu kotouč a přehráli ho na obránce. Ten vystřelil tahákem. Nebyl jsem tam úplně v nejlepší pozici, ale viděl jsem, že to jde přímo do mě, a naštěstí mě to trefilo do hokejky. Byl to šťastný gól," pokračoval bývalý hráč Plzně, Slavie a Liberce.

Během první třetiny to ale na nejlepší duel z pohledu Stránského nevypadalo. "Je to kuriózní. Začínal jsem na levém křídle, ale nesedělo mi to, necítil jsem se moc dobře a trochu jsem bloudil, tak jsem to chtěl o přestávce po první třetině změnit," uvedl Stránský, který si prohodil místo s Finem Masim Marjamäkim.

"Masi hrál celý život levé křídlo, i když ne dozadu, ale nakonec jsme přesvědčili trenéra, abych se vrátil. Hned ve druhé třetině mi to tam napadalo, měl jsem nakonec nejúspěšnější zápas v áčku, i když bych to v první třetině neřekl, že to tak bude," řekl Stránský, který má celkem v nejvyšší soutěži na kontě 470 utkání a 113 bodů za 50 gólů a 63 asistencí.

Piráti po páteční výhře nad Mladou Boleslaví 3:2 v dalším vystoupení doma porazili i Zlín a po úvodních osmi duelech bez bodu dvakrát naplno bodovali. Na dně tabulky už ztrácejí na předposlední Karlovy Vary jen bod.

"Jsme rádi, že jsme za víkend udělali šest bodů. Poslední zápasy nám sedly, protože i po taktické stránce vypadaly dobře. Doufám, že navážeme nějakou šňůrou a body se trochu posypou," přál si vousatý bojovník.

Na zlepšeném výkonu Severočechů se podíleli i tři nováčci, k Masimu Marjamäkimu a Radku Dudovi se přidal do zápasu s Berany ještě Tomáš Svoboda. "Noví kluci kabinu oživili, do každého zápasu nastupují na sto procent. Hlavně Radek Duda to trochu převzal v kabině, takže nás rozproudil. Zatím to sedí. Radek hodně mluví a pozitivně i negativně motivuje," dodal Stránský.