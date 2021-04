Stránský rozhodl o výhře Třince na ledě Liberce, Oceláři mají mečbol

Liberec - Hokejisté Třince vyhráli ve čtvrtém finále extraligy na ledě Liberce 1:0 v prodloužení, v sérii vedou 3:1 na zápasy a v pondělí mohou v domácím prostředí slavit obhajobu titulu. O mečbolu pro Oceláře rozhodl v čase 69:14 útočník Matěj Stránský. Brankář Ondřej Kacetl udržel popáté v play off čisté konto.

"Dnes jsme měli od prvních minut jiný projev než ve čtvrtek. Hrozně jsme chtěli a bylo to na nás vidět. Byli jsme urputní, důrazní, hráli jsme jednoduše. Myslím si, že jsme si zasloužili vstřelit ten zlatý gól," řekl trenér Ocelářů Václav Varaďa.

V úvodu byli mírně aktivnější hosté, výraznější šanci si ale nevytvořili. Severočeši se v útočném pásmu výrazněji usadili až po Chmielewského vyloučení v 11. minutě, Lencovu střelu však Kacetl vyrazil. Adam Musil nemířil přesně. V 16. minutě se do slibné příležitosti dostal Daniel Špaček, třineckou branku však netrefil, Bulířův pokus poté zlikvidoval Kacetl.

Oceláři poté nevyužili dvě přesilové hry, druhou výhodu však zkrátil Freibergsův faul. V 28. minutě se dostal do velké šance osamocený Gríger, Kacetl ale udržel čisté konto. Následně bylo rušno před Kváčou, Stránský trefil v polovině utkání horní tyč, v pokračujícím tlaku skončila těsně vedle Marcinkova střela a bezgólový stav nezměnil ani Gernát.

V 38. minutě domácím opět pomohla branková konstrukce, kterou trefil třinecký kapitán Vrána. Po následné Stránského dorážce došlo i na video, puk však brankovou čáru nepřešel.

Když poté ani jeden z týmů nevyužil na přelomu druhé a třetí části zkrácenou přesilovku, bylo jasné, že klíčovým momentem duelu bude první vstřelený gól. Liberec i Třinec se soustředily na pozornou defenzivu a nechtěly udělat hrubou chybu.

V 50. minutě zahrozil hostující Stránský, ani nejlepší střelec základní části ale skóre nezměnil. O pět minut později nechal na druhé straně vyniknout Kacetla Vlach. Když se poté neprosadil 14 sekund před koncem základní hrací doby Najman, finále se poprvé v sérii muselo prodlužovat. Historicky poprvé po bezbrankovém stavu.

"Vytvořili jsme si nějaké šance na konci třetí třetiny, bohužel jsme je neproměnili. Odcházíme z utkání se vztyčenou hlavou, hráči odevzdali všechno a nemám jim co vytknout," řekl trenér domácích hráčů Patrik Augusta.

Jeho protějšek Varaďa přiznal. že mu zatrnulo. "Člověk si říká, hlavně hoši neudělejte nějakou chybu, a my uděláme takový systémový kiks. Ondra byl ale velký. Možná, kdyby na něj jen nějaký zkušenější hráč, bylo by to těžší. Věřím ale, že by to i tak chytil," uvedl Varaďa.

V prodloužení chyběl v domácí sestavě útočník Birner, Třinec si vytvořil místy drtivý tlak a v 70. minutě rozhodl. Po Kolmannově zaváhání tečoval Freibergsovu střelu od modré Stránský. "Myslel jsem, že mi přihraje už Petr Vrána, ale on to dal na modrou na Ralfse (Freibergse), který hodil na bránu dobrou střelu na teč a se štěstím to tam propadlo," popsal Stránský rozhodující gól, který ale ještě kontroloval videorozhodčí.

Prověřoval, zda třinecký útočník puk nezasáhl vysokou hokejkou. "Věděl jsem, že to není vysoká hůl. Nestačil jsem ale zareagovat z metru, co mi to tečnul," řekl Petr Kváča, jenž inkasoval gól po 151 minutách. "Sláva vítězům, ale čest poraženým. Zítra je nový den a musíme se z toho sebrat. Uklidnit se, podívat se na taktiku a jedeme dál. Nic nekončí," podotkl liberecký brankář, jenž věří, že se finálová série ještě vrátí na sever Čech.

Hlasy trenérů po utkání

Patrik Augusta (Liberec): " Byl to velký boj od začátku až do konce. Nakonec zápas rozhodla jedna teč. My jsme si vytvořili nějaké šance na konci třetí třetiny, bohužel jsme je neproměnili. Odcházíme z utkání se vztyčenou hlavou, hráči odevzdali všechno a nemám jim co vytknout. Dokud nikdo nevyhraje čtyři zápasy, tak není konec a my se nachystáme na další utkání. Když vypadne hráč typu Michala Birnera, tak je to vždy obrovská komplikace. Bohužel kádr nemáme tak široký, ale jak už jsem řekl, klobouk dolů před kluky, odehráli jsme naprosto vyrovnané utkání.“

Václav Varaďa (Třinec): "Dnes jsme měli od prvních minut jiný projev než ve čtvrtek. Hrozně jsme chtěli a bylo to na nás vidět. Byli jsme urputní, důrazní, hráli jsme jednoduše. Myslím si, že jsme si zasloužili vstřelit ten zlatý gól. Bylo to o tom jednom gólu od prvních minut. Měli jsme tam pár tyček, udělali jsme si tlak ve druhé třetině. V prodloužení jsme taky chtěli více, bylo to na nás znát a neskutečně si toho vážím po nepříliš vydařeném utkání číslo 3."

Bílí Tygři Liberec - HC Oceláři Třinec 0:1 v prodloužení

Branka a nahrávka: 70. M. Stránský (Freibergs). Rozhodčí: Hodek, Jeřábek - Ondráček, Špůr. Vyloučení: 3:3. Bez využití. Diváci: 300 (omezený počet). Stav série: 1:3.

Sestavy:

Liberec: Kváča - Knot, Vitásek, Kolmann, Rosandič, Hanousek, Derner - Lenc, A. Musil, Birner - Bulíř, Gríger, A. Najman - D. Špaček, Šír, J. Vlach - Dlouhý, Pabiška, Rychlovský. Trenér: Augusta.

Třinec: Kacetl - Gernát, M. Doudera, Kundrátek, D. Musil, Adámek, Freibergs - M. Růžička, P. Vrána, M. Stránský - Hrňa, Marcinko, Kurovský - Rodewald, M. Špaček, M. Kovařčík - Dravecký, M. Roman, Hrehorčák - Chmielewski. Trenér: Varaďa.