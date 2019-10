Stránský: Poznali jsme, jaký je to tým, chceme postoupit

Třinec (Frýdecko-Místecko) - Třinečtí hokejisté drží v Lize mistrů před posledním utkáním základní skupiny druhé postupové místo o bod za vedoucím Lausanne, které doma udolali 2:1 v prodloužení. Oba týmy se v odvetě utkají příští týden v úterý ve Švýcarsku. Ve vyrovnané tabulce na ně dotírá Junosť Minsk, která má stejně bodů jako Oceláři. Poslední Lahti ztrácí tři body.

Úřadující český mistr má postup ve svých rukou a vyhlíží teď utkání v Lausanne. "Cíl je jasný, chceme postoupit. Musíme vyhrát i příště. Budeme makat," uvedl třinecký útočník Matěj Stránský, který zápas rozhodl. "Získali jsme hodně důležité dva body. Víme, že s nimi můžeme hrát, a poznali jsme, jaký je to tým. Můžeme se tak ještě lépe připravit na příští zápas. Doufám, že postoupíme," dodal.

Lausanne porazilo minulý týden Philadelphii v jejím posledním přípravném zápase před startem NHL v Praze. Stránský před pár dny po výhře nad Karlovými Vary řekl, že pokud nad švýcarským týmem vyhrají, znamená to, že jsou lepší než Flyers.

"Něco v šatně na to téma zaznělo. Ale byl to takový vtip, nemyslel jsem to úplně vážně," pousmál se Stránský. "Ukázali, že mají výborný a hodně kvalitní tým. Vůbec mě neudivuje, že s nimi měla Philadelphia problém. Byl to hodně náročný zápas a jsem rád, že jsme získali alespoň dva body," pokračoval.

První třetina patřila Třinci a ujal se vedení. Ve druhé přezvali iniciativu Švýcaři a vyrovnali. Ve třetím dějství se hrál podle domácího trenéra Václava Varadi play off hokej a zápas mohla vyhrát obě mužstva.

Bonusový bod získali Oceláři a autor vítězné branky vyzdvihl u gólu práci spoluhráče Petra Vrány. Ten kroužil útočným pásmem a jeho střelu Stránský tečoval. "Z devadesáti procent je to jeho zásluha. Odehrál to celé sám, už jsem lapal po dechu. Nakonec jsem se hecnul, šel do brány, nastavil hokejku a nějak se to tam odrazilo," uzavřel.