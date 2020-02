Stranické klání demokratů v Iowě ovládl Buttigieg, Biden čtvrtý

Des Moines (USA) - Pondělní výběr prezidentského kandidáta demokratů v americkém státě Iowa podle výsledků z 62 procent okrsků vede někdejší starosta South Bendu v Indianě Pete Buttigieg. Oznámila to podle agentury Reuters iowská Demokratická strana, která zveřejnění výsledků opakovaně kvůli technickým problémům odkládala. Za Buttigiegem je na druhém místě senátor Bernie Sanders následovaný senátorkou Elizabeth Warrenovou. Někdejší viceprezident Joe Biden, který patří k favoritům demokratického klání, je prozatím na čtvrtém místě.

Fotogalerie

V Iowě se v pondělí rozhodovalo o 41 delegátech z celkových 3979, kteří na letním nominačním sjezdu demokratů budou volit prezidentského kandidáta strany. CNN ve svém propočtu uvedla, že Buttigieg má aktuálně 26,9 procenta iowských delegátů, Sanders 25,1 procenta, Warrenová 18,3 procenta a Biden 15,6 procenta.

Buttigieg, který na rozdíl od levicově zaměřených senátorů Sanderse a Warrenové zastává středové politické postoje, je od počátku kampaně hodnocen analytiky a komentátory jako překvapení demokratického klání. Někdejší starosta, který se otevřeně hlásí k homosexuální orientaci, umí získávat finanční podporu pro kampaň, daří se mu v televizních debatách a dokáže získávat sympatie demokratických voličů.

Předběžné výsledky demokraté v Iowě oznámili s více než denním zpožděním. Chaos, o kterém média informují, způsobily technické problémy s aplikací pro hlášení výsledků. Aplikace totiž nedokázala data z jednotlivých okrsků správně poslat do centrálního registru. Prozatím stále není jasné, kdy demokraté v Iowě zveřejní konečné výsledky. Ty budou rozděleny do třech přehledů. První z nich bude udávat prvotní podporu jednotlivých prezidentských uchazečů mezi účastníky stranických shromáždění, další pak konečnou podporu a poslední soubor výsledků bude uvádět počet delegátů, které uchazeči o prezidentskou nominaci získali.

V Iowě se stranická shromáždění konala v 1678 okrscích, dalších 99 shromáždění se pak konalo mimo Iowu. Těch se mohli zúčastnit jen obyvatelé Iowy registrovaní jako demokraté.

Nominační systém v Iowě je komplikovaný a podle agentury AP dokonce bizarní a zmatený. V každém volebním shromáždění se voliči dělí do skupin podle toho, jakému kandidátovi dávají přednost. Pokud se v dané skupině sejde méně než 15 procent lidí, kteří na shromáždění přišli, musejí si její členové vybrat jiného kandidáta a přidat se k jiné skupině, nebo mohou založit skupinu novou. Minimální procentní podpora uchazečům o nominaci je pak dále rozdělena podle toho, kolik delegátů daný okrsek pomáhá vybrat.

Trump označil nominační souboj demokratů za fiasko

Za "absolutní fiasko" označil americký republikánský prezident Donald Trump volební proces ve státu Iowa, kde demokratičtí kandidáti svedli v noci na dnešek první souboj o to, kdo bude Trumpovým soupeřem v listopadových volbách. Místní vedení demokratů totiž stále nezveřejnilo výsledky složitého hlasování, zatímco se kandidáti již přesouvají do státu New Hampshire, kde se odehraje další kolo volebního klání.

"Demokratická volební shromáždění jsou absolutním fiaskem. Nic nefunguje, stejně jako když řídili zemi," napsal Trump na twitteru. "Jediný člověk, který může tvrdit, že včera zaznamenal v Iowě velké vítězství, je Trump," pokračoval prezident. V republikánských volebních shromážděních v Iowě Trump přesvědčivě zvítězil a získal všech 38 republikánských delegátů pro letní nominační sjezd strany.

Vedení místní pobočky Demokratické strany tvrdí, že zpoždění při zveřejňování výsledků způsobily z části technické problémy, ale také blíže neupřesněné "nesrovnalosti" při sčítání hlasů. Letos poprvé totiž strana zveřejňuje výsledky ze dvou částí volebního procesu a následně ještě matematický přepočet na takzvané státní delegáty, který většina médií používá pro konečné určení pořadí kandidátů. Je tedy možné, že nesrovnalosti panují právě mezi těmito třemi souvisejícími údaji.

Zatímco řada pozorovatelů pokládá zpoždění výsledků za neštěstí pro Demokratickou stranu se silným dopadem na další nominační boje, bývalý demokratický funkcionář v Iowě vyzývá ke klidu. "Je skutečně tak hrozné, že bude pár hodin zpoždění, abychom se ujistili, že jsou výsledky přesné?" prohlásil. "Žijeme v jiné době, době vysoké rychlosti! Internet! Sociální média! Lidé už zkrátka nejsou zvyklí vůbec na nic čekat," dodal.