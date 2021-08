Stranám a hnutím končí možnost přihlásit se do sněmovních voleb

Praha - Politické strany, hnutí a jejich koalice dnes mají poslední šanci přihlásit se do letošních sněmovních voleb. Lhůta uplyne v 16:00. Kandidujících uskupení by podle dostupných informací mohlo být znovu více než 30. Před čtyřmi lety do Sněmovny kandidovalo 31 stran a hnutí.

O znovuzvolení se pokoušejí tradičně všechny sněmovní strany. Podle průzkumů by poslanecká křesla měly znovu získat vládní ANO, opoziční koalice Pirátů se Starosty, koalice Spolu, tedy ODS, KDU-ČSL a TOP 09, a také SPD. Sociální demokracie, KSČM a nově hnutí Přísaha bývalého policisty Roberta Šlachty se pohybují kolem hranice pěti procent voličské podpory, hranice, jejíž překročení pro ně znamená vstup do Sněmovny.

O udržení se v dolní komoře chce bojovat také Volný blok a Trikolóra ve spolupráci se Svobodnými a Soukromníky. K nováčkům patří hnutí Otevřeme Česko - chcípl PES, které bojuje mimo jiné proti koronavirovým opatřením, nebo levicové hnutí Budoucnost, které založili bývalí členové Zelených a ČSSD.

Strany mají možnost přihlásit se do voleb jen v některých krajích, snižují tak ale své šance na vstup do Sněmovny. Pro menší a regionální strany představují sněmovní volby obvykle hlavně příležitost zviditelnit se během předvolební kampaně v rámci zákonem vymezeného prostoru vysílání České televize a Českého rozhlasu.

Kandidátní listiny je třeba předložit krajským úřadům a pražskému magistrátu. Ty pak zkontrolují, zda strany a hnutí splnily všechny náležitosti požadované volebním zákonem. Bezchybné kandidátky zaregistrují 20. srpna. Volby se uskuteční 8. a 9. října.