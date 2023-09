Strana Směr-SD před slovenskými volbami podle nového modelu vede jen těsně

Bratislava - Slovenská strana Směr-sociální demokracie (Směr-SD) expremiéra Roberta Fica by podle nejnovějšího modelu agentury Ipsos se ziskem 20,6 procenta těsně vyhrála parlamentní volby v zemi před proevropským hnutím Progresivní Slovensko (PS), jehož podpora dosáhla 19,8 procenta. Popularita PS roste a nakonec by hnutí v sobotních volbách mohlo Směr-SD předběhnout, napsal list Denník N, který si průzkum Ipsosu objednal.

Tento volební model potvrdil výsledky sondáží jiných agentur, podle kterých posílila koalice kolem nyní nejsilnějšího parlamentního hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OLaNO) bývalého premiéra Igora Matoviče a naopak ztrácí dříve nejoblíbenější strana Hlas-sociální demokracie (Hlas-SD) a hnutí Jsme rodina šéfa parlamentu Borise Kollára.

Směr-SD byl v čele žebříčku preferencí také podle dříve zveřejněných výsledků průzkumu agentury Focus. Naopak volební model agentury NMS Market Research v úterý jako jediný ukázal, že PS je již nejoblíbenější formací.

Denník N napsal, že pokud by volby dopadly tak jak předpokládá model Ipsos, vytvořit vládní koalici by nebylo jednoduché. Do sněmovny by se dostalo osm stran či koalic.

Dvouciferné podporu podle Ipsosu dosáhl ještě Hlas-SD někdejšího premiéra Petera Pellegriniho, který tuto stranu založil v roce 2020 po odchodu ze Směru-SD. Ještě na začátku letošního roku byl Hlas-SD na Slovensku nejpopulárnější stranou.

Do sněmovny by se dostala také koalice kolem OLaNO, dále populistické hnutí Republika, liberální Svoboda a Solidarita, jakož i nyní neparlamentní Křesťanskodemokratické hnutí a nacionalistická Slovenská národní strana. Ipsos je dalším průzkumem, podle kterého by ze sněmovny odešlo hnutí Jsme rodina. Jeho šéf Kollár v kampani čelil kritice některých svých bývalých partnerek, které předsedu parlamentu nařkly z násilí, nátlaku či nezájmu o společné děti. Kollár má více než deset potomků s vícero ženami.