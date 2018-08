Islámábád - Bývalý slavný kriketový hráč Imran Chán vede se svou stranou Hnutí za spravedlnost (PTI) při sčítání hlasů odevzdaných ve středečních pákistánských parlamentních volbách. Sečtena byla necelá polovina hlasů. Šéf dosud vládnoucí Pákistánské muslimské ligy (PML-N) ale již ve středy odmítl uznat výsledky s tím, že hlasování bylo zmanipulované. Sčítání postupuje podstatně pomaleji, než se očekávalo. Pákistánská volební komise uvedla, že důvodem jsou technické problémy.

Pákistánské Národní shromáždění má 342 členů, z toho 272 je volených. Dalších 70 křesel, z nichž 60 je určeno pro ženy a deset pro příslušníky menšin, se obsazuje poměrně podle získaných procent hlasů jednotlivých stran.

Po sečtení 48 procent hlasů je Chánovo Hnutí za spravedlnost v čele ve 113 z 272 volebních obvodů. Pákistánská muslimská liga (PML-N) vězněného expremiéra Naváze Šarífa, kterou nyní vede jeho bratr Šabház, by podle stávajících dílčích výsledků mohla vyhrát v 64 obvodech, napsala agentura Reuters.

Na třetím místě pravděpodobně skončí Pákistánská lidová strana (PPP), kterou vede 29letý Bilavál Bhutto Zardárí, syn zavražděné pákistánské expremiérky Bénazír Bhuttové a někdejšího prezidenta Ásifa Alího Zardárího. PPP vítězí ve 42 volebních obvodech.

Ačkoli Imran Chán nakonec pravděpodobně nezíská nadpoloviční většinu v pákistánském zákonodárném sboru, nebude mít zřejmě problém najít koaliční partnery z menších stran a z řad nezávislých kandidátů k vytvoření vlády, uvedla agentura Reuters.

Pákistánská volební komise v noci na dnešek sdělila, že sčítání hlasů pozdrželo selhání elektronického sčítacího systému a hlasy jsou nyní sčítány ručně.

Pákistánu vládla po více než polovinu jeho 71leté existence armáda, ať už po otevřených pučích, nebo v pozadí. Nynější volby jsou teprve druhé, při nichž jde o předání moci mezi civilními vládami po odsloužení celého volebního období.

Předvolební kampaň ale provázela nařčení, že se vlivná armáda snaží zmanipulovat volby ve prospěch Chánova Hnutí za spravedlnost poté, co se odklonila od Pákistánské muslimské ligy expremiéra Naváze Šarífa, kterému hrozí desetiletý trest za korupci.

Bratr expremiéra Šabház Šaríf, který nyní stojí v čele PML-N, volební výsledky předem odmítl. Poukázal přitom na to, že vojáci rozmístění z bezpečnostních důvodů u volebních místností, nedovolili pozorovatelům z jednotlivých politických stran dohlížet na sčítání hlasů. Pozorovatelé pak prý dostali jen ručně psané výsledky, které nemohli ověřit. Podobné stížnosti zazněly i od Pákistánské lidové strany.

Bývalá kriketová hvězda Chán rezolutně odmítá, že by armáda jeho stranu podporovala. Nyní 65letý Chán se vzděláním z Oxfordu byl členem pákistánského národního kriketového týmu, který v roce 1992 vyhrál mistrovství světa. Pět let nato svou slávu zúročil vstupem do politiky. Populistický slib očistit Pákistán od korupce mu podle týdeníku The Economist zajistil popularitu mezi mladými a ve střední vrstvě. V předvolební kampani sliboval svržení politické elity, která brání rozvoji chudé 208milionové země, kde se negramotnost pohybuje kolem 40 procent, napsala agentura Reuters.

Středeční hlasování, stejně jako předvolební kampaň, poznamenalo násilí. Při sebevražedném útoku ve městě Kvéta na západě země zahynulo 31 lidí a desítky dalších utrpěly zranění. K útoku se přihlásila teroristická skupina Islámský stát.