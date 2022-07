Strana PRO vyšle do senátních voleb sedm kandidátů

Praha - Strana Právo Respekt Odbornost (PRO) vyšle do senátních voleb sedm kandidátů. O hlasy voličů se budou ucházet v Jihlavě, Ostravě nebo Olomouci. Strana doufá, že Senát se po volbách stane opozicí vůči vládě a že s novými senátory a senátorkami se do horní komory Parlamentu vrátí odbornost. Na tiskové konferenci to řekl místopředseda hnutí Tomáš Nielsen.

Strana PRO vznikla letos. Voličům slibuje zlevnit energie, obnovit důvěru v právo a bránit lidské svobody, které byly podle ní v době epidemie covidu-19 potlačované. Vedení strany tvoří lidé spojení s prohlášením Charta 2022, která byla reakcí na protikoronavirová opatření, a kampaní proti povinnému očkování. Stejnými názory se dnes prezentovali i straničtí kandidáti do Senátu.

Strana jich dnes představila sedm. Místopředseda Nielsen bude kandidovat v Jihlavě, viroložka Hana Zelená v Ostravě městě a někdejší zakladatel Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Ivan Noveský v Mělníku. V šesté pražské městské části se chce o voličské hlasy utkat advokát a místopředseda strany Petr Vacek, v Olomouci ředitel základní školy v Troubkách Petr Vrána a v Ústí nad Labem bývalý policista Jaroslav Telecký. Petra Rédová, kterou web Manipulátoři.cz označil za dezinformátorku, půjde do voleb v Brně městě.

V Praze se dnes také představila nová strana Volt, která je součástí seskupení Volt Europe. Prosazuje například evropský federalismus, společnou obrannou politiku a armádu, zavedení uhlíkové daně, přijetí eura a práva menšin, jako je manželství pro homosexuály a uzákonění úředního třetího, neurčitého pohlaví.

Volt dosud působil v Česku jako spolek, nyní se zaregistroval jako politická strana. "Založili jsme Volt před několika lety v podstatě jako reakci na nárůst populismu a nacionalismu v Evropě," uvedl předseda Adam Hanka. Strana má v Česku podle něho aktuálně 12 členů, kandiduje do pražského zastupitelstva a chce se zúčastnit voleb do Evropského parlamentu v roce 2024. Celkem má Volt v evropských zemích zhruba 19.000 členů a jednoho europoslance, sdělil Hanka.

V Česku aktivně působí podle aktuálních údajů z rejstříku ministerstva vnitra přes 220 politických stran a hnutí.