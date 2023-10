Strana Kaczyńského ve volbách bojuje o udržení u moci na další čtyři roky

Varšava - O bezprecedentní třetí období u moci se v nedělních parlamentních volbách uchází polská národně-konzervativní strana Právo a spravedlnost (PiS), jejíž vládu poznamenaly spory s Evropskou komisí, bezpečnostní hrozba, kterou přinesla ruská invaze na Ukrajině, a léta nevídaný růst životních nákladů. Podle průzkumů má PiS v čele s nejvlivnějším polským politikem Jaroslawem Kaczyńským největší šanci volby vyhrát, ale nedosáhne zřejmě na vládní většinu. Ve hře je tak i vznik koalice proevropské Občanské koalice s Novou levicí a středovou Třetí cestou. Vládnoucí strana prosadila, že se zároveň s volbami bude konat referendum týkající se kromě jiného migrace.

"Polská opozice i nevládní organizace volby vnímají jako rozhodnutí o budoucnosti polské demokracie," řekl ČTK Jacek Kucharczyk, šéf Institutu pro veřejné záležitosti. PiS za osm let vlády získal kontrolu nad důležitými státními institucemi a firmami, podřídil si veřejnoprávní média a zejména televize TVP podle kritiků šíří vládní propagandu namířenou proti opozici, proti Evropské unii, migrantům nebo lidem z komunity LGBT+. "Panují obavy, že pokud PiS zůstane u moci, využije toho k tomu, aby dotáhlo do konce reformu justice," podotkl Kucharczyk. Kvůli porušování základních hodnot EU vede s vládou PiS roky spory Evropská komise. Vláda PiS podle ní podřídila soudnictví vlivu politiků a Brusel kvůli tomu zmrazil Polsku výplatu stovek miliard zlotých z unijního fondu na obnovu ekonomik po pandemii covidu-19 a z fondů soudržnosti.

Polská vládnoucí strana obviňuje opozici v čele s někdejším premiérem a předsedou Evropské rady Donaldem Tuskem, že ve spolupráci s Německem tlačí na Brusel, aby Polsku peníze nevyplácel. "PiS tvrdí, že Brusel chce vztáhnout ruku na nezávislost Polska a že ono nezávislost brání dokonce za cenu, že by Polsko mohlo o peníze přijít," vysvětluje Kucharczyk. Šéf strany Kaczyński opakuje, že cílem Německa je Polsko oslabit a Tusk k tomu Berlínu napomáhá. "Nynější kampaň PiS je založená hlavně na vyvolávání strachu z toho co bude, když vyhraje Tusk, z toho, co udělá Německo nebo EU," řekl politolog Rafal Chwedoruk z Varšavské univerzity. Na druhou stranu lídr opozice Tusk tvrdí, že vláda PiS může Polsko vyvést z evropské sedmadvacítky.

Strany demokratické opozice, jak o sobě mluví Tuskem vedená Občanská koalice, Nová levice a Třetí cesta, slibují, že v případě získání moci zvrátí především změny v justici prosazené v posledních osmi letech. V cestě ke splnění podmínek pro výplatu peněz z EU by jim se svým právem veta ovšem mohl stát v cestě prezident Andrzej Duda, který je blízkým spojencem PiS a v úřadu zůstane další skoro dva roky.

Navzdory tomu, že pro polskou státní pokladnu znamenala v uplynulých letech velké výdaje pandemie covidu-19, válka na Ukrajině nebo energetická krize, mohou senioři počítat se třináctým a čtrnáctým důchodem, rodiče dostávají příspěvek 500 zlotých (2715 korun) na každé dítě. Od nového roku tato dávka, kterou vláda od jejího zavedení v roce 2016 nevalorizovala, vzroste na 800 zlotých.

Kucharczyk poukazuje na to, že současná vláda Mateusze Morawieckého ve svém programu opominula nejmladší skupinu voličů, což vedlo "ke vzpouře" zejména mladých mužů, kteří se přiklonili k ultrapravicové Konfederaci, straně s radikálně libertariánským a nacionalistickým programem. Její představitelé dávají najevo, že nechtějí "Židy, homosexuály, potraty, daně a EU". Letos v létě tato formace dosahovala v průzkumech i na třetí místo, později však její podpora klesala. Prohlašuje, že nevstoupí do vládní koalice s žádnou ze stran, mluví se však o možnosti vzniku menšinové vlády PiS s její podporou. Politolog Chwedoruk upozornil, že takový kabinet by znamenal izolaci Polska v EU i zhoršení vztahů se Spojenými státy.

Konfederace jako jediná z polských stran, které mají šanci dostat se do Sejmu, dolní komory parlamentu, zdůrazňuje, že Polsko Ukrajině napadené Ruskem pomohlo po vojenské i humanitární stránce už dost a Ukrajina za to údajně neprojevuje dostatečný vděk. V situaci, kdy v Polsku žije 1,2 milionu až 1,5 milionů Ukrajinců, politici této Konfederace volají po "zastavení ukrajinizace" země.

Poláci rozhodnou o obsazení 460 křesel v Sejmu a o složení 100členného Senátu, ve kterém má v současnosti těsnou většinu opozice. Zároveň s volbami se koná referendum, v němž budou voliči odpovídat na čtyři otázky týkající se zvýšení věku odchodu do důchodu, prodeje státního majetku, bariéry postavené na hranici s Běloruskem a pravidel EU pro přijímání migrantů. Podle analytiků jsou otázky manipulativní a PiS referendum zneužilo k tomu, aby přitáhlo do volebních místností lidi, kteří by mu mohli odevzdat hlas. Aby byl výsledek platný, musí se tohoto hlasování zúčastnit nadpoloviční většina voličů.