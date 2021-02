Strana barmské vůdkyně Su Ťij žádá její okamžité propuštění

Šefka barmské vlády Do Aun Schan Su Ťij na snímku ze 17. prosince 2019.

Neipyijto - Barmská Národní liga pro demokracii (NLD) dnes vyzvala armádu k propuštění vůdkyně NLD a nositelky Nobelovy ceny za mír Do Aun Schan Su Ťij z domácího vězení a k uznání výsledků parlamentních voleb z roku 2020. Barmská armáda v pondělí provedla vojenský převrat, zadržela Su Ťij a prezidenta Win Myina a vyhlásila v zemi na rok výjimečný stav.

Podle agentury AFP je armáda s největší pravděpodobností přesvědčena, že má Barmu den po nekrvavém puči pevně pod kontrolou. Po pondělním apelu NLD a Su Ťij, aby lidé proti puči protestovali, se zatím se objevila jen jediná výzva k občanské neposlušnosti, kterou na twitteru zveřejnila jedna z největších barmských skupin aktivistů Síť rangúnské mládeže (Yangon Youth Network). Jaké konkrétní kroky hodlá podniknout, ale neupřesnila.

V ulicích největšího města Rangúnu není patrná větší přítomnost vojáků. V zemi také znovu funguje telefonní i internetové spojení, které bylo v pondělí do značné míry přerušeno, a obnoveny byly bankovní služby.

Uzavřeno naopak zůstává mezinárodní letiště v Rangúnu; podle informací agentury Reuters bude zastaven jeho provoz pro všechny lety včetně humanitárních až do konce května.

Výkonný výbor Národní ligy pro demokracii, která podle oficiálních výsledků vyhrála listopadové volby, vyzval armádu, aby tyto výsledky uznala a umožnila ustavující zasedání nového parlamentu, jež se mělo konat v pondělí.

Podle agentury Kjódó byly při pondělním převratu zatčeny stovky lidí, včetně všech členů NLD, kteří se v tu dobu nacházeli v metropoli Neipyijtu. Agentura Reuters dnes po poledni SEČ uvedla, že nově zvolení poslanci, kteří byli od převratu drženi v ubytovacím komplexu pro zákonodárce během zasedání parlamentu, dostali povolení vrátit se domů.

Situací v Barmě, do jejíhož čela se po převratu postavil vrchní velitel armády Min Aun Hlain, by se dnes měla zabývat Rada bezpečnosti OSN. Americký prezident Joe Biden v pondělí Barmě pohrozil obnovením sankcí. Jejich dopad by ale byl jen omezený, protože většina investic v Barmě pochází z Asie, napsal zpravodajský server BBC.