Strakonické sídliště Šumavská může být bez dodávek tepla

Strakonice - Teplárna Strakonice hrozí, že přestane dodávat teplo firmě Energo Strakonice, která zásobuje teplem sídliště Šumavská. O dodávky tepla by mohly přijít desítky domácností. Energo dluží teplárně 880.000 korun, řekl dnes ČTK generální ředitel teplárny Pavel Hřídel. O situaci budou dnes jednat radní, vypnutí dodávek tepla je krajní možnost, řekl ČTK místostarosta Rudolf Oberfalcer (Strakonická Veřejnost). Energetický regulační úřad (ERÚ) vydal předběžné opatření, podle nějž musí teplárna Energu dál dodávat a Energo musí za teplo platit, řekl ČTK mluvčí ERÚ Michal Kebort.

Město Strakonice je většinovým vlastníkem teplárny. Situaci je připraven řešit i hejtman Martin Kuba (ODS).

Teplárna podala na Energo Strakonice trestní oznámení a poslala Energu předžalobní výzvu. Ve vyjádření na facebooku teplárna uvedla, že když Energo nezjedná nápravu do 13. ledna, bude teplárna muset začít omezovat dodávky tepla, případně je zcela zastavit.

"Teplárna má dodávat společnosti Energo. S ní dnes nemáme smlouvu, Energo nám neplatí, tím pádem omezujeme dodávky. Energetický regulační úřad (ERÚ) nám zakázal řešit situaci s konečnými zákazníky. Do 31. prosince jsme měli povinnost Energu dodávat a dodávali bez ohledu na to, že společnost Energo nám neplatila a dluží nám 880.000 korun. Posílali jsme jim v prosinci novou smlouvu, nepodepsali ji s námi, takže nám zanikla povinnost dodávat teplo společnosti Energo," řekl Hřídel.

Mluvčí ERÚ si není vědom, že by úřad teplárně zakázal řešit věc s konečnými zákazníky. "Nespatřujeme právní důvod k tomu, aby se dodávky omezovaly. Dle názoru ERÚ je stále platné předběžné opatření, které vydal v rámci řízení. Teplárně nařizuje dodávat teplo a distributorovi hradit stanovenou cenu," řekl Kebort. Když držitel licence poruší své povinnosti, hrozí mu podle energetického zákona pokuta až 15 milionů Kč.

Situaci dnes projednají s ředitelem radní. Místostarosta předpokládá, že ji vyřeší dnes nebo v nejbližších dnech. "Odpojení od sítě je nejkrajnější možnost, která teď nepadá na váhu, spíš to byla přestřelka mezi teplárnou a firmou Energo. Jsou to smluvní vztahy mezi nimi, ale nemohou přerůst v to, že to odskáče někdo třetí. Chceme vědět, jak to bude vzhledem k občanům, k té třetí straně, která by to nejvíc odskákala," řekl Oberfalcer.

Jednatel Energo Strakonice Roman Němeček ve vyjádření pro regionální Deník uvedl, že výhrůžky omezit dodávky tepla jsou nezákonným jednáním, v rozporu s normami energetického práva a v rozporu s pravomocnými rozhodnutími ERÚ, jak zajistit teplo na zmíněném sídlišti. "Teplárna Strakonice si bohužel bere ve svých obchodních sporech jako rukojmí konečné odběratele tepelné energie," uvedl Němeček.

V podobné situaci se ocitlo loni na podzim město Velké Hamry na Liberecku. Firma Golem Velké Hamry nakonec musela kvůli nouzovému stavu splnit nařízení hejtmana Martina Půty (Starostové pro Liberecký kraj) a obnovit dodávky tepla pro městské objekty. Situaci ve Strakonicích chce řešit jihočeský hejtman. "Spojím se s vedením Strakonic a chci ujistit všechny strakonické občany, že jako hejtman využiju všechny legislativní nástroje, abych jim v těchto dnech zajistil dodávky tepla," řekl ČTK Kuba.

Strakonická teplárna skončila v roce 2019 ve ztrátě po zdanění 33,3 milionu korun, tržby byly 316 milionů. Prodala 472,5 terajoulů tepla. Za loňský rok skončí v zisku, řekl Hřídel. Teplárna, v níž má město 77,3 procenta akcií, vytápí 7000 domácností a desítky firem. Zaměstnává 126 lidí.