Strakonické sídliště bude mít dodávky tepla, slíbil Havlíček

Strakonice - Obyvatelé více než 250 bytů na strakonickém sídlišti Šumavská v topné sezoně nepřijdou o dodávky tepla. Teplárna tento týden omezila dodávky firmě Energo Strakonice, jež zásobuje sídliště teplem. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) po jednání ve Strakonicích novinářům řekl, že teplárna bude dodávat Energu a Energo bude plnit závazky. Teplárna s Energo se musí dohodnout do 16. dubna, řekl ministr.

Teplárna ve středu dodávky na několik hodin omezila, protože Energo jí neplatí a neuzavřelo s ní novou smlouvu. Dluh asi 800.000 Kč zatím Energo platit nemusí. Podle Havlíčka vychází situace ze sporů, které začaly v roce 2016. Energo uvádí, že teplárna mu dluží 14,5 milionu za nájem distribuční soustavy. Tento soudní spor není podle ministra dořešený.

Teplárna musí podle ministra dodávat teplo Energu a Energo dodržovat své závazky. "Závazek se určí na základě odečtu měřidla toto pondělí. Dohoda je, že sporná částka 800.000 korun bude uznána jako závazek, nicméně nebude povinnost částku v tuto chvíli splácet do doby, než doběhne soudní spor. Všechny strany dostávají tříměsíční bianco šek, aby dokončily jednání, do 16. dubna je čas, aby se dohodly, po tuto dobu nemusí Energo splácet za teplo o teplárny. Je to nejrozumnější řešení. V topné sezoně nebude nijak ohrožená dodávka tepla obyvatelům Strakonic," řekl Havlíček.

Energetický regulační úřad (ERÚ) vydal předběžné opatření, podle nějž musí teplárna Energu dál dodávat a Energo musí za teplo platit. Podle ERÚ se sporné dodávky týkají 262 bytů. Energo a teplárna by měly do poloviny dubna uzavřít novou smlouvu, kterou teď supluje předběžné opatření ERÚ.

Když držitel licence poruší své povinnosti, hrozí mu podle energetického zákona pokuta až 15 milionů Kč. ERÚ nepočítá s tím, že by některé z firem odebral licenci a přidělil ji jinému dodavateli, řekl novinářům předseda Rady ERÚ Stanislav Trávníček. "To jsou krajní řešení," řekl Trávníček.

ERÚ uvedl, že od teplárny i Energa dostává neúplné či zkreslené informace. Na ERÚ se obracejí i obyvatelé. "Na straně obou společností shledává ERÚ kroky, které přispěly k vyhrocení vzájemných rozporů, jakož i oboustrannou neochotu na smírném řešení," uvedl úřad.

O tom, že teplárna dodávky omezí, věděl předem strakonický starosta Břetislav Hrdlička (Strakonická veřejnost). Město je většinový vlastník teplárny. "Nešlo o to týrat lidi nebo je nechat prochladnout, ale spíš upozornit, že teplárna je skutečný výrobce," řekl starosta na dotaz ČTK.

Strakonická teplárna skončila v roce 2019 ve ztrátě po zdanění 33,3 milionu, tržby byly 316 milionů. Prodala 472,5 terajoulů tepla. Za loňský rok skončí v zisku, řekl Hřídel. Teplárna, v níž má město 77,3 procenta akcií, vytápí 7000 domácností a desítky firem. Má 126 zaměstnanců.