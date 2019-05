Strakonická Veřejnost podá kvůli volbám ústavní stížnost

Strakonice - Strakonická Veřejnost podá ústavní stížnost kvůli rozhodnutí soudu, který neuznal výsledky voleb ve městě. ČTK to dnes řekl místostarosta města Rudolf Oberfalcer ze Strakonické Veřejnosti. Jde o druhou ústavní stížnost kvůli volbám. Poprvé ji vítězné hnutí podalo po loňském rozhodnutí krajského soudu v prosinci. Důvodem neuznání výsledku je podle soudu narušení předvolební kampaně ze strany Strakonické Veřejnosti.

Když ústavní soud (ÚS) rozhodoval o stížnosti poprvé, vrátil věc krajskému soudu, aby lépe odůvodnil své rozhodnutí. Krajský soud následně v pátek vydal usnesení, v němž výsledky voleb opět neuznal. "Ústavní stížnost podáme tento týden. Zpracovává to teď právník. Nesouhlasíme s odůvodněním soudu, je nedostatečné, tam vaří z vody," řekl ČTK Oberfalcer.

Strakonická Veřejnost loni ve volbách získala 51,1 procenta hlasů. Stížnost na výsledek vzápětí podal kandidát do zastupitelstva za Změnu pro Strakonice Karel Janský. Poukazoval na to, že Strakonická Veřejnost byla v kampani zvýhodněna v radničním zpravodaji i na výlepových plochách.

V podzimních volbách ve Strakonicích zůstaly ANO, KDU-ČSL a Změna pro Strakonice těsně pod pětiprocentním ziskem potřebným pro zisk mandátu. Vzhledem k tomu se přerozdělování křesel v zastupitelstvu týkalo jen čtyř politických subjektů. A Strakonická Veřejnost získala 16 z 21 mandátů. Pokud by se do zastupitelstva dostalo více stran, byl by přepočet mandátů jiný a nezajistil by Strakonické Veřejnosti takový zisk. "V návaznosti na uvedené si soud položil zásadní otázku.... a sice zda by se občan Strakonic rozhodl pro jinou volbu, pokud by měl v rámci předvolební kampaně možnost seznámit se s volební kampaní i jiné politické strany než pouze Strakonické Veřejnosti," stálo v odůvodnění krajského soudu.

Senát také uvedl, že si vyžádal od strakonického městského úřadu volební lístky k přezkoumání. Radnice je však nedodala, protože je 16. ledna skartovala, neboť to podle ní vyžaduje vyhláška ministerstva vnitra. Soud však poznamenal, že zničení lístku v době, kdy stížnost na výsledek prověřoval ÚS, považuje za strany strakonického městského úřadu za účelové.

Oberfalcer uvedl, že s verdiktem krajského soudu nesouhlasí. Na svém facebookovém profilu napsal, že odůvodnění usnesení je nestandardní. Domnívá se, že soud jednostranně rozhodoval v neprospěch Strakonické Veřejnosti. "Námi předložené důkazy vůbec neakceptoval, což dokazuje například jeho výrok, že krajský soud nevěřil výpovědím členů rady města," uvedl místostarosta.

Kvůli neuznanému výsledku voleb ve Strakonicích od loňských říjnových voleb nezasedlo zastupitelstvo. Město vede pouze rada se starostou a hospodaří s omezenými rozhodovacími možnostmi a pouze na základě rozpočtového provizoria.