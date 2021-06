Strakonická teplárna přerušila dodávky Energu, letos potřetí

Strakonice - Strakonická teplárna dnes přerušila dodávky tepla firmě Energo, která kromě jiného zásobuje přes 250 bytů na sídlišti Šumavská. Energo teplárně neplatí, řekl ČTK generální ředitel teplárny Pavel Hřídel. Přerušení dodávek potvrdil ČTK jednatel Energa Roman Němeček. Stejně jako jeden květnový víkend jsou obyvatelé 14 bytových domů bez teplé vody. Poprvé se to stalo v lednu.

"Striktně dodržujeme nařízení Energetického regulačního úřadu (ERÚ), které určuje dodávky," řekl Hřídel. Firmy spolu sice 24. května podepsaly novou smlouvu, podle Hřídela ale Energo dál neoprávněně odebírá teplo, protože neplatí a překračuje domluvené parametry smlouvy.

"Zjistili jsme, že teplárna odstavila celé sídliště, ale proč a jak, netušíme," řekl Němeček. Doplnil, že Energo nedokáže vodu lidem ohřát ze svých zdrojů.

Hřídel na dotaz ČTK uvedl, že Energo nezaplatilo za květen, kdy byl podle smlouvy dohodnutý odběr 250 gigajoulů (GJ). Energo podle něj odebralo tepla ještě víc a neuhradilo ani smluvně dané množství. Za červen je podle ředitele teplárny domluvený odběr pro Energo 120 GJ, na červenec i srpen shodně 60 GJ.

Strakonický starosta Břetislav Hrdlička (Strakonická Veřejnost) ČTK řekl, že město, většinový akcionář teplárny, bude situaci řešit s ERÚ. "Nařídili nám (ERÚ), co máme dodávat, a to jsme dodali. Nechceme překračovat smlouvu danou ERÚ," řekl starosta. Na dotaz, jak město může zajistit lidem teplou vodu, dodal, že by museli porušit nařízení ERÚ. "Ale to si netroufáme, aby se nám to nevrátilo v pokutách," řekl Hrdlička. Již dříve uvedl, že teplárna dodávala Energu tři čtvrtě roku, aniž by byla smlouva podepsaná. Vyjádření regulačního úřadu ČTK zjišťuje.

Teplárna vede s Energem spor o platby. Poprvé eskaloval v lednu, kdy teplárna krátce přerušila Energu dodávky. Podruhé je přerušila v květnu, kdy lidé na sídlišti Šumavská byli od pátku večer do nedělního dopoledne bez tepla a teplé vody. Topná sezona skončila 4. června, jak uvedla teplárna na webu, nyní tak jde o teplou vodu pro sídliště. Podle Němečka Energo teplárně nedluží. Vedení teplárny ale tvrdí, že jí Energo dluží, řádově jde o miliony Kč. O platby se firmy soudí.

Teplárna chce postavit teplovod na sídliště Šumavská a do lokality archeologa Dubského a vyřešit tak spor.

Energetický regulační úřad (ERÚ) vydal už dříve předběžné opatření. Podle něj musela teplárna Energu dodávat a Energo za teplo platit. V květnu ERÚ rozhodl, že firmy musí uzavřít smlouvu.

Teplárna se loni dostala ze ztráty po zdanění 33,3 milionu do zisku tři miliony korun. Tržby meziročně klesly o necelé tři miliony na 314,3 milionu korun. Loni měla zisk EBITDA (zisk před zdaněním, odpisy a úrokovým zatížením) přes 67 milionů korun, předloni byl 15,8 milionu. Vytápí 7000 domácností a desítky firem.