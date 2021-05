Strakonická teplárna obnovila dodávky tepla Energu, jež zásobuje sídliště

Strakonice - Strakonická teplárna obnovila dodávky tepla firmě Energo, jež zásobuje přes 250 bytů na sídlišti Šumavská. ČTK to dnes řekli generální ředitel teplárny Pavel Hřídel a strakonický starosta Břetislav Hrdlička (Strakonická Veřejnost). Obyvatelé asi 14 bytových domů na sídlišti byli od pátečního večera do dnešního dopoledne bez tepla a teplé vody. Energo zatím teplo nedostává, řekl po 10:00 ČTK jednatel firmy Energo Roman Němeček.

Teplárna přerušila dodávky v pátek, vede s Energem spor o platby. Dodávky přerušila i v lednu. "Teď pustíme teplo, děláme to kvůli lidem, aby měli teplo, nechceme je týrat," řekl kolem 10:00 Hřídel. Podle starosty už některým lidem teplá voda teče.

Energo nemá s teplárnou smlouvu. Návrh smlouvy teplárna Energu poslala. Mluvčí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Michal Kebort ČTK řekl, že teplárna tak splnila svou povinnost. Firma Energo do smlouvy v pátek doplnila chybějící výpovědní lhůtu a poslala ji teplárně podepsanou, řekl Němeček. Podle Hřídele je ale třeba podepsat smlouvu bez úprav. Němečka pozval Hřídel na schůzku na 8:00 v pondělí. "Pokud přijde v pondělí podepsat smlouvu za podmínek, jak určil ERÚ, není problém," doplnil Hřídel.

ERÚ nabídlo oběma stranám jednání, řekl dnes ČTK Kebort.

Informaci, že teplárna dodávky obnoví, se Němeček dozvěděl z médií. "Je to pro obyvatelstvo dobrá zpráva, protože při venkovní teplotě 11 stupňů a ještě k tomu studená voda pro 14 bytových domů, to je totální katastrofa. Kvituji tuto zprávu. Zatím koukáme na řídící systém, dodávky tepla obnovené nejsou, zatím se nic neděje," řekl po 10:00 Němeček.

V noci na dnešek dostal e-mail z teplárny, aby podepsal smlouvu. Poradí se s právníky. Argumentuje, že smlouvu, kterou doplnil o výpovědní lhůtu, podepsal už v pátek. "Jediný, kdo ji nepodepsal, je teplárna. Nevím, co tím zase sledují, proč bychom měli chodit do teplárny. Nicméně v zájmu obyvatelstva uděláme všechno, co budeme moci, i kdyby to mělo být zase obstrukčního charakteru ze strany teplárny. Vynasnažíme se, abychom jednání nebrzdili," doplnil Němeček.

Teplárna v pátek rozhodla, že ukončí dodávky všem, kteří nemají smlouvu nebo neplatí. ERÚ vydal už před časem předběžné opatření. Podle něj musí teplárna Energu dál dodávat a Energo za teplo platit.

Podle Němečka Energo teplárně nedluží. Vedení teplárny ale tvrdí, že jí Energo dluží, a to zhruba 4,5 milionu. Energo podle Hřídele uvádí, že mu teplárna dluží přes 13 milionů.

Strakonice v dubnu rozhodly, že půjčí teplárně deset milionů Kč. Firma chce postavit teplovod na sídliště Šumavská, kde jde o více než 250 bytů, a do lokality archeologa Dubského. Radnice tak chce vyřešit spor.

Teplárna skončila v roce 2019 ve ztrátě po zdanění 33,3 milionu, tržby byly 316 milionů. Prodala 472,5 terajoulu tepla. Loni měla zisk EBITDA (zisk před zdaněním, odpisy a úrokovým zatížením) přes 67 milionů korun, uvedla na svém facebookovém profilu. Vytápí 7000 domácností a desítky firem.