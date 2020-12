Strakonická Moira by mohla dodávat prádlo pro astronauty

Strakonice - Strakonická textilní firma Moira, která vyrábí funkční prádlo, by mohla v příštích letech dodávat prádlo pro astronauty. Letos se podílela na projektu Hydronaut zaměřeném na technologie spjaté s pobytem pod vodou, pobyt simuloval soužití posádky ve vesmíru včetně reálných kosmických misí. Letošní obrat kvůli dopadům koronaviru firmě meziročně klesne o desetinu, dařilo se jí ale s letními šaty. ČTK to řekla výkonná ředitelka Moiry Marcela Vlčková.

Projekt Hydronaut založil v roce 2007 potápěč a konstruktér Matyáš Šanda. V ponorné laboratoři v zatopeném lomu Jesenný na Semilsku letos strávili dva čeští potápěči přes 180 hodin. Stanice nazvaná Hydronaut DeepLab by se měla časem využívat k výcviku potápěčů a astronautů.

Moira dodala týmu spodní prádlo, trička, mikiny i kalhoty. "Spodní prádlo mělo odvádět obrovské množství vlhkosti, další prádlo odvádět vlhkost a současně zateplit, to bylo pro potápěče, kteří se několikrát denně nořili do vody. Testy dopadly výborně, protože naše prádlo vůbec nesbíralo okolní vlhkost, takže byli neustále v suchu, a tím pádem v teple. Test byl nejdůležitější pro to, abychom si řekli, jestli je prádlo vhodné pro podmínky ve vesmíru, a to se jednoznačně potvrdilo," řekla Vlčková.

Na podzim vstoupil projekt Hydronaut do podnikatelského inkubátoru Evropské kosmické agentury v Praze, jejž provozuje agentura CzechInvest. Moira by se mohla podle Vlčkové zapojit do dalších výzkumných projektů spojených s kosmonautikou v letech 2022 až 2023.

Kvůli koronaviru musela Moira odložit větší investice. Obrat za duben spadl proti normálu na třetinu, ztráty v milionech jsou i za podzim, kdy kvůli vládním omezením zavřela všech 34 prodejen. Při pandemii se zčásti zastavily i zakázky pro armádní složky. Firma, která při jarní koronakrizi ušila asi 20.000 roušek, posílí on-line prodej, investuje do e-shopu.

O prázdninách se dařilo s letními šaty, firma jich prodala několik tisíc. "Kdybychom jich měli trojnásobek, prodali bychom je všechny. Novinkou jsou podzimní a zimní šaty: mají delší rukávek, je možné je vzít s legínami, silonkami, se svetříkem, začaly se úžasně prodávat," řekla Vlčková.

Nejvíc prodává Moira triček, v zimě svetry. Termoprádlo a outdoorové oblečení vyrábí z polypropylenu, který se taví při 165 stupních, má patentované pětilaločné vlákno. Firma, jež vznikla roku 1990 a zaměstnává 100 lidí, vyváží asi desetinu produkce. V areálu zabírajícím 55.000 metrů čtverečních vyrobí Moira ročně stovky tisíc kusů prádla. V posledních letech dělá prádlo pro vojáky. Loni měla tržby 97,3 milionu Kč, meziročně podobné. Zisk po zdanění vzrostl o víc než třetinu na 5,1 milionu.