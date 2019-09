Strakonická ČZ slaví 100 let, představila přes 600 motocyklů

Strakonice - Strakonická strojírenská firma ČZ, která proslula výrobou motocyklů, oslavila v areálu 100 let. Nabídla výstavu historických motocyklů i kol, kterou pořádá jednou za pět let. Na letošní dorazil rekordní počet 550 účastníků z Česka, Nizozemska, Německa, Rakouska, Slovenska a Ukrajiny. Přihlásilo se 617 strojů značky ČZ. Den otevřených dveří přilákal přes 2000 návštěvníků. ČTK to dnes řekl mluvčí ČZ Jan Pěnkava.

Firma, která zaměstnává asi 1300 lidí, nyní vyrábí hlavně pro automobilový průmysl, turbodmychadla pro dieselové motory. Konsolidované tržby měla loni skupina ČZ 1,58 miliardy Kč, meziročně stouply o téměř devět procent. Konsolidovaný zisk byl 39,2 milionu Kč.

Na dnešní oslavu přijeli někdejší i současné hvězdy motocyklového sportu z ČR i zahraničí. Motokrosovou show předvedl mistr světa Petr Pilát. "K vidění je ucelená řada rychlostních motocyklů ČZ, což je rarita," řekl znalec motocyklů ČZ a člen odborné komise oslav Pavel Herda.

ČZ dodává 80 procent výrobků pro automobilový průmysl. Ročně vyrobí 200.000 turbodmychadel pro nákladní auta či traktory. Hlavním zákazníkem je výrobce zemědělské techniky John Deere. Nejvíc vyváží ČZ do Ruska. ČZ zahrnuje dvě slévárny, nástrojárnu, divizi Auto a výrobu obráběcích a jednoúčelových strojů. Dodává rozvodové řetězy pro automobilové a motocyklové motory. Začala také produkovat zubové pohonné řetězy pro výrobce sněžných skútrů v USA.

Předchůdce ČZ, Jihočeská zbrojovka, vznikla v listopadu 1919. O deset let později se výroba rozrostla o jízdní kola, v roce 1932 začala sériová výroba motorových kol a v polovině 30. let se objevily na trhu první strakonické motocykly. Výrobní aktivity se pak rozšířily o řetězy a obráběcí stroje. Motorky od roku 1991 vyráběla společnost ČZ-Cagiva, v roce 1997 zanikla. Do skupiny ČZ patří vedle ČZ a.s. i ČZ Řetězy, ČZ Strojírna či ČZ Gastro.