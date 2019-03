Siena (Itálie) - Cyklista Zdeněk Štybar dojel čtvrtý v toskánské klasice Strade Bianche, kterou v roce 2015 vyhrál. Tentokrát se po 184 kilometrech na historickém náměstí v Sieně radoval z vítězství jeho kolega z týmu Deceuninck-Quick-Step Francouz Julian Alaphilippe.

Nejlepší vrchař loňské Tour de France v závěrečné taktické bitvě vyzrál na Dána Jakoba Fuglsanga. Třetí dojel trojnásobný mistr světa v cyklokrosu Belgičan Wout van Aert, který se v ulicích Sieny dotáhl na dvojici uprchlíků, ale v prudkém stoupání se jich neudržel a cílem projel se ztrátou 27 sekund.

O rovnou minutu zaostal za vítězem Štybar, který ve svém oblíbeném závodu pomohl Alaphilippeovi k triumfu, když ve skupině pronásledovatelů zachytával nástupy. Kromě čtyři roky starého prvenství bývalý cyklokrosový šampion vybojoval na Strade Bianche také druhé místo v sezoně 2016 a rok nato skončil čtvrtý.

Jeho tým pokračuje v úspěšné sezoně. Alaphilippe zajistil stáji Deceuninck-Quick-Step již patnácté vítězství v tomto roce, přičemž její jezdci ovládli všechny tři letošní jednorázové závody WorldTour. Ital Elia Viviani vyhrál lednový Great Ocean Road Race v Austrálii a Štybar si připsal velký úspěch vítězstvím na první belgické klasice Omloop Het Nieuwsblad.

Alaphilippe ovládl Strade Bianche hned při prvním startu. "Mám ohromnou radost. Tým odvedl výbornou práci. Věděl jsem, že mi to dneska bude svědčit. Měl jsem štěstí, že mě nepotkala žádná nehoda ani defekt. Celý den jsem se soustředil na ten závěr. Jakob Fuglsang na tom byl dobře, ale já neudělal žádnou chybu. I tak jsem si nebyl jistý do poslední zatáčky," řekl šestadvacetiletý Francouz po triumfálním průjezdu na Piazza Del Campo.

Dvacátý skončil Roman Kreuziger a vítězův týmový kolega Petr Vakoč obsadil 60. místo. "Měl jsem dvakrát technický problém v ne úplně ideální moment, a když se to dělilo, tak mi trošku chybělo. Tenhle závod mám opravdu rád, takže jsem si ho snažil užít až do konce. I když jsem věděl, že po dojíždění 15 kilometrů, kdy jsem bojoval sám mezi auty, to není ideální. Ale myslím, že se všechno posouvá správným směrem, a těším se na Tirreno Adriatico," uvedl Kreuziger, který na vítěze ztratil téměř tři minuty.

Cyklistický jednodenní závod Strade Bianche (WorldTour) - 184 km:

1. Alaphilipppe (Fr./Deceuninck-QuickStep) 4:47:14, 2. Fuglsang (Dán./Astana) -2, 3. Van Aert (Belg./Jumbo-Visma) -27, 4. Štybar (ČR/Deceuninck-QuickStep), 5. Benoot (Belg./Lotto Soudal) oba -1:00, 6. Van Avermaet (Belg./CCC) -1:01, ...20. Kreuziger (ČR/Dimension Data) -2:48, 60. Vakoč (ČR/Deceuninck-QuickStep) -12:05, Černý (ČR/CCC) nedokončil.