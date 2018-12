Praha - Poprvé od konce kariéry se bývalá slalomová mistryně světa Šárka Strachová postavila na lyže. V rakouském středisku Reiteralm jezdila tři dny a jako maminka osmiměsíční dcery Emy si užívala roli turisty.

"Zkusila jsme se znovu postavit na lyže a ještě mi to jde," řekla s úsměvem třiatřicetiletá Strachová na setkání s médii v její klinice VO2max v pražském Karlíně.

Kariéru bronzová olympijská medailistka ve slalomu z Vancouveru 2010 ukončila loni v březnu ve finále Světového poháru v Aspenu a od té doby se na lyže nedostala. "Po Aspenu nebyla chuť, lyže jsem odložila a loni to nevyšlo. S bříškem jsem si netroufla na sjezdovku vyrazit," uvedla Strachová.

Nyní ale už vábení zasněžených svahů neodolala a při první příležitosti vyrazila. Závodní lyžování ale majitelce kompletní sady medailí ze světových šampionátů nechybí. "Byla jsem turistka na slalomkách a jezdila si střední obloučky."

Novou roli lyžařky na sjezdovkách si vychutnávala. "Bylo to krásný, úžasný. Je fajn stát na druhém břehu mezi turisty a koukat se, jak závodníci trénují v bránách, a skoro být až naštvaná, že nám ostatním zabírají sjezdovku," vyprávěla pobaveně.

Radši si přivstala, aby nebyly sjezdovky moc rozježděné. Byla hodně obezřetná a pozorná, aby ji nepostihl karambol, a samozřejmě jezdila s helmou. "Ale ne fialovou," připomněla barvu sponzora, díky které bývala k rozpoznání.

Většinu závodních lyží vrátila výrobci, ale jedny si nechala a na lyžování měla kvalitní "slalomky". Velký rozdíl byl v botách, tvrdé závodní vyměnila za měkké turistické. "Sjela jsem to i na jeden zátah, ale nohy bolely. Svaly nějaké zbyly, ale nedržely jako dřív. Nepřeháněla jsem to, abych se mohla zvednout."

Je ráda, že po patnácti sezonách mezi elitou nemá žádné fyzické problémy. "Občas zabolí záda nebo kyčle, ale není to nic, co by mě zásadně omezovalo. I proto jsem končila, protože jsem chtěla mít dost energie třeba na dceru," řekla.

Cenné kovy nemá zatím nikde vystavené, i když o tom uvažuje. Možná ale překvapí, že má doma nad schodištěm své závodní helmy. "Milka měla hezké řady s kytičkami, s křišťály, mám tu olympijskou se speciálním designem, ale jinak místnost s medailemi a poháry - síň slávy - mít nemusím," prozradila Strachová.

Dceři Emě bude osm měsíců a vítězka dvou slalomů SP zatím neplánuje, že by měla jít v jejích šlépějích. "Naučíme dceru lyžovat, ale nevím, jestli by mě potěšilo, kdyby chtěla závodně lyžovat," řekla Strachová. Ani neplánuje, že by se stala trenérkou. "Že bych měla svoji skupinu, to ne," prohlásila jednoznačně.

Své zkušenosti předává na vlastní klinice. Do jejího centra chodí v rámci fyziotréninku i budoucí profesionální sportovci a těm se snaží pomáhat. "Buduje se vnitřní stabilizační systém a kompenzuje se jednostranný trénink. Aby se vyvarovali zranění, případně ho co nejvíc oddálili," řekla Strachová. "Docela se to rozběhlo. Je toho hodně, kupí se to. A jako valí před sebou pluh sníh, tak před sebou valím práci, protože Emička je priorita," dodala.