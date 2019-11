Strache se chce vrátit do FPÖ přes vídeňskou organizaci strany

Vídeň - Bývalý dlouholetý předseda protiimigrační Svobodné strany Rakouska (FPÖ) Heinz-Christian Strache, jemuž bylo členství ve straně po aférách přerušeno, nabídl svůj návrat. Na facebooku bývalý rakouský vicekancléř uvedl, že je připraven nechat se zvolit šéfem vídeňské zemské organizace FPÖ.

Strache, který se podle agentury APA v sobotu překvapivě zúčastnil prokuřácké demonstrace před sídlem vlády, nyní zvažuje politický comeback. V komentáři na facebooku nabídl, že o sobě nechá hlasovat členskou základnu vídeňské regionální organizace.

"Nabízím FPÖ zrušení své suspendace (ta nebyla předběžným odsouzením Svobodnými) a návrat jako stranický šéf ve Vídni," napsal Strache v komentáři na facebookových stránkách rakouského bezplatného deníku Heute. "Přikročme k demokratickému hlasování základny o tom, kdo má FPÖ vést do budoucnosti a do vídeňských voleb 2020!" napsal Strache, který stál v čele FPÖ od roku 2005 až do letošního května, kdy ho potopila aféra nazývaná někdy Ibizagate.

Kauza se týká videa ze španělského ostrova Ibiza, na kterém byl Strache zachycen při korupčním jednání. Tématem rozhovoru s domnělou neteří ruského oligarchy bylo možné nezákonné financování FPÖ a přidělování státních zakázek výměnou za volební pomoc. Aféra vedla v květnu k pádu rakouské vlády lidovců (ÖVP) kancléře Sebastiana Kurze a FPÖ a k předčasným volbám v září. V nich jasně zvítězili Kurzovi lidovci, před sociálními demokraty. FPÖ přes oslabení udržela třetí místo.

Nynější předseda FPÖ Norbert Hofer nedávno v rozhovoru s APA politický návrat Stracheho vyloučil - a to i v případě, že bude justicí očištěn. Od září Strache navíc čelí dalšímu obvinění kvůli podezření ze zpronevěry stranických peněz.