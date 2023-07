Strach dětských pacientů pomáhá ve FN Ostrava odbourat virtuální realita

Ostrava - Fakultní nemocnice Ostrava (FNO) používá na Oddělení popáleninové a rekonstrukční chirurgie virtuální realitu. Dětským pacientům s její pomocí pomáhá odbourat strach například během převazů. Lékaři a sestry zařízení využívají k rozptýlení a uvolnění dětí. Novinářům to dnes za zdravotnické zařízení sdělila Iva Piskalová.

Zařízení nemocnice získala darem. Podle vrchní sestry popáleninového oddělení Ludmily Vidlářové je potřeba děti během ošetření rozveselit. "Děti vědí, že je čeká něco nepříjemného. Jejich reakce bývá bouřlivá, brání se nám, volají rodiče a podobně. Pokud by děti myslely na něco jiného, odbouráme tyto negativní reakce," vysvětlila Vidlářová.

Brýle dokážou dětské pacienty přenést do příjemnějšího prostředí. Díky nim se projdou třeba v lese, po mořském dně anebo navštíví vesmírnou stanici. "Od této moderní techniky si slibujeme, že ji dětem nasadíme, odvedeme je z pokoje na místo, kde bude probíhat samotný výkon. Nebudou se tolik soustředit na převazovou činnost, která je nepříjemná," podotkla Vidlářová.

Dodala, že doposud sestry k odvedení pozornosti používaly různé techniky. S dětmi si povídaly, vykládaly příběhy, zkoušely maňásky nebo děti lákaly na odměnu v podobě sladkostí nebo hračky. Právě virtuální realita by ale jejich práci mohla výrazně zjednodušit.

Pokud se zařízení osvědčí, mohla by se nová metoda rozšířit i do dalších klinik nemocnice. "Chceme to nejprve ozkoušet na dětských pacientech, ale druhou cílovou skupinou jsou i dospělí. Kvůli tomu, že jsou třeba imobilní a nedostanou se ven, tak je virtuální realita může přenést na příjemnější místa,“ uvedla koordinátorka dobrovolnické činnosti nemocnice Simona Honsová.