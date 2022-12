Stovky ukrajinských dětí s matkami přišly v Brně na mikulášský festival

Brno - Stovky ukrajinských dětí s matkami a desítky dalších návštěvníků přišly na dvůr brněnského divadla Husa na provázku na mikulášský festival. Viděli interaktivní představení studentů Janáčkovy akademie múzických umění (JAMU) v ukrajinštině a dostali dárky od Mikuláše. Na Ukrajině Mikuláš přichází za dětmi až 19. prosince, řekla ČTK za organizátory Iryna Zabijaková z Ukrajinské iniciativy jižní Moravy. Lidé si mohli koupit i drobné rukodělné výrobky od Ukrajinců, kteří v Brně žijí.

Fotogalerie

"Domluvili jsme se s humanitární organizací ADRA a studenty JAMU, že uděláme malý festival. Děti mohly vidět hru, na jejímž konci se hledá Mikuláš, který donese dětem dárečky. Scény sehráli i členové Ukrajinské sobotní školy, zazpívali dětem písničky," řekla Zabijaková. Nakonec mohly k mikrofonu i samotné děti, aby mu něco řekly a mohly dostat nějakou sladkost, například tradiční zefyr. Nachystáno bylo 400 dárků, ale dětí podle Zabijakové přišlo ještě více.

K oslavě pravoslavných Vánoc, které se slaví 6. a 7. ledna, chystá Ukrajinská iniciativa jarmark. "Uskuteční se na Moravském náměstí u sochy Jošta od 31. prosince do 15. ledna. Budou na něm zastoupeni ukrajinští podnikatelé, kteří nabídnou hlavně jídlo a tradiční výrobky," řekla Zabijaková. Upozornila na to, že aktuálně se na Ukrajině poměrně intenzivně diskutuje o tom, že by se slavily Vánoce nikoliv v lednu, ale 24. a 25. prosince jako v drtivé většině evropských zemí.