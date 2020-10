Stovky policistů budou hlídat středeční protesty v Praze

Praha - Stovky policistů budou dohlížet na demonstrace, které pořadatelé svolali na středu 28. října do centra Prahy. Protesty či recesistické akce by se měly konat na náměstí Republiky, na Staroměstském náměstí a na Klárově. Demonstranti se chtějí především vyslovit proti vládním opatřením zavedeným kvůli koronavirové epidemii. Policie zatím neočekává, že by protesty skončily násilnými střety, jako se to stalo před devíti dny, řekl ČTK mluvčí pražských policistů Jan Daněk.

"Věříme v klidný průběh protestů," uvedl Daněk. Policisté budou podle něj dohlížet na veškerá shromáždění, spolupracovat budou i s městskými strážníky. Na akce dorazí i zástupci pražského magistrátu. Na jeho webových stránkách jsou zatím nahlášeny čtyři protestní či recesistické akce. Počet jejich účastníků omezil magistrát podle vládního nařízení na stovku.

Pět minut před polednem má začít demonstrace na náměstí Republiky nazvaná Manifestace za svobodu a pravdu odsuzující teror a manipulaci. Pořadatelé na facebooku uvedli, že vládní opatření proti epidemii covidu-19 nefungují, zato ale likvidují životy a devastují stát. Stát podle nich lidi šikanuje a straší. "Léčba by nikdy neměla mít horší následky než nemoc! Nechceme žít léta ve strachu a nejistotě! Musíme vrátit politiky do ústavních kolejí," píše se v události. Přes 500 lidí zatím na facebooku uvedlo, že se akce zúčastní, dalších 2400 o ni projevilo zájem.

Na Staroměstském náměstí nahlásili pořadatelé shromáždění, které se mělo následně vydat na pochod k Hradčanskému náměstí. Průvod však magistrát kvůli omezením zrušil, ponechal pouze počáteční akci. Stejně dopadla recesistická oslava Slavíme s Milošem!, jejíž účastníci se měli později vydat stejným směrem. Omezením se nevyhnul ani protest svolaný na Klárov, který měl následně dojít před Strakovu akademii. Účastníci zde chtěli předat požadavky občanů ČR vládě premiéra Andreje Babiše (ANO).

Podle opatření z 22. října se může pokojného shromáždění účastnit maximálně 100 účastníků, a to ve skupinách po 20 lidech. Demonstranti musí zachovávat rozestupy mezi skupinami a všichni musí mít roušky.

Poslední protest v Praze, který se uskutečnil 18. října na Staroměstském náměstí, skončil násilně. Část demonstrantů se po oficiálním konci akce střetla s policií. Házeli na policisty lahve, kameny, odpadkové koše i petardy. Policie použila slzný plyn, vodní dělo a zásahové výbušky, vytlačovala je koňmi i vozidly. Po demonstraci bylo zajištěno přes 140 lidí, dva byli obviněni z trestného činu. Zranění si odnesli policisté i protestující.