Ilustrační foto - Stovky migrantů dnes časně ráno násilně pronikly z Maroka do španělské severoafrické enklávy Ceuta. Na snímku migranti chycení španělskou policií.

Ilustrační foto - Stovky migrantů dnes časně ráno násilně pronikly z Maroka do španělské severoafrické enklávy Ceuta. Na snímku migranti chycení španělskou policií. ČTK/AP/Jesus Moron

Madrid - Jeden africký migrant přišel o život a tři další byli zraněni, když se dnes asi 300 běženců pokusilo překonat hraniční plot oddělující Maroko od španělské enklávy Melilla. Přibližně 200 běženců sedmimetrový plot přelezlo a úřady v severoafrické Melille zahájily v záchytných centrech jejich identifikaci. S odvoláním na místní úřady o tom napsala agentura Reuters.

Jeden migrant dostal infarkt a zemřel navzdory snaze záchranářů ho oživit, stálo v prohlášení zastoupení španělské vlády v severoafrické enklávě.

Poté, co Itálie pod novým ministrem vnitra Matteem Salvinim zpřísnila postup vůči přílivu nelegálních přistěhovalců, stalo se letos Španělsko pro migranty hlavní vstupní branou do Evropy.

Podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) proniklo letos do enkláv Ceuta a Melilla více než 6000 migrantů. Na některých místech je hraniční plot obtočen ostnatým drátem. Letos ke španělským břehům připlulo více než 40.000 migrantů. Zatímco loni připlulo do Španělska po moři za celý rok z Afriky 22.100 migrantů a do dvou enkláv v Africe jich proniklo v roce 2017 na 6250.

Dnes za sebou migranti zanechávali trička potřísněná krví, dřevěné háky a boty s hroty, které jim pomohly lépe přelézt plot. Většinu migrantu přicházejících do Španělska podle UNHCR tvoří muži z Mali, Maroka a Guineje.

Španělsko Maroku v sobotu vrátilo 24 migrantů, kteří se dostali na ostrovy Chafarinas, což je další španělské teritorium u severoafrických břehů. Migranti byli navráceni na základě bilaterální dohody z roku 1992, jež umožňuje občany třetích zemí vrátit v určité lhůtě. Dohoda byla do letošního roku využívaná jen zřídka, podle Madridu ale stále platí kvůli dobrým diplomatickým vztahům.