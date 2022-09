Stovky lidí v Praze zhlédly každoroční rekonstrukci bitvy na Bílé hoře

Praha - I přes deštivé počasí dnes k pražské oboře Hvězda dorazily stovky lidí na každoroční rekonstrukci bitvy na Bílé hoře. Program začal v poledne a před rekonstrukcí si lidé mohli poslechnout hudební představení nebo se podívat na výcvik pěchoty. Rekonstrukce bitvy od 15:00 se zúčastnily stovky zbrojnošů v dobových kostýmech. Stejný program se bude opakovat v neděli.

Víkendová akce připomínající slavnou bitvu, při které 8. listopadu 1620 vojska habsburského císaře Ferdinanda II. potlačila povstání českých nekatolických stavů, se letos uskutečnila poosmnácté. Rekonstrukce trvala zhruba hodinu a doprovodila ji pro účely bitvy speciálně složená dramatická hudba a komentář herce Romana Štabrňáka. Akci každoročně pořádá Občanské sdružení Bílá hora 1620 a spolek Rytíři Koruny České za finanční podpory pražského magistrátu a Prahy 6.

Na bitevním poli se v propracovaných dobových kostýmech střetly stovky pěších zbrojnošů a desítky jezdců, bitvu doprovázely rány z děl, výstřely mušket a pistolí. Účastníci rekonstrukce používali repliky pušek a děl ze 17. století a bojová taktika podle organizátorů odpovídala tomu, jak se bitva podle pramenů skutečně odehrála. Po bitvě zůstali na prostranství desítky "padlých" a rekonstrukci zakončila vojenská přehlídka všech skupin, které se rekonstrukce zúčastnily.

Vstupné na akci je 200 korun pro dospělé a 100 korun pro děti, za vstup na připravenou tribunu s výhledem na bojiště si lidé připlatí dalších 80 korun. Hlavní akci předcházelo vystoupení hudební skupiny Turdus a přednášky o vývoji palných zbraní a době třicetileté války. Po skončení bitvy si pak lidé mohli poslechnout další přednášku o právu útrpném i s ukázkami. Program dnes zakončilo další hudební vystoupení.

Akci mírně narušil déšť, na hlavní část programu však dešťové přeháňky ustaly a při bitvě začalo i svítit slunce. Akce bude pokračovat i v neděli. Stejně jako dnes začne program v oboře Hvězda ve 12:00 a rekonstrukci budou moci návštěvníci zhlédnout od 15:00. Bitvu bude namísto Štabrňáka v neděli komentovat herec Václav Vydra.

Bitvě na Bílé hoře předcházela v roce 1618 pražská defenestrace. Zástupci stavů tehdy vyhodili místodržící z okna Pražského hradu. Začal tak 30 let trvající celoevropský konflikt, v němž se střetly katolické a protestantské země. Po skončení války se české země staly téměř na 300 let součástí habsburské monarchie. Doba pobělohorská vešla i v souvislosti s dílem Aloise Jiráska do povědomí jako "doba temna", byť řada historiků takový výklad odmítá jako zjednodušující.